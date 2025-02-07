Найкращі Telegram- та YouTube-канали про фінанси: хто серед номінантів FinAwards 2025 — Finance.ua
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Найкращі Telegram- та YouTube-канали про фінанси: хто серед номінантів FinAwards 2025

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Найкращі Telegram- та YouTube-канали про фінанси: хто серед номінантів FinAwards 2025
Найкращі Telegram- та YouTube-канали про фінанси: хто серед номінантів FinAwards 2025
Підготовка до FinAwards 2025 перебуває у самому розпалі. Триває етап відбору номінантів модераторами і деяких з них вже затвердили. Організатори премії визнання найкращих у фінансовій сфері — сайти Finance.ua та Мінфін — продовжують знайомити із цьогорічними номінантами.
У премії FinAwards 2025 буде чотири категорії — «Фінансовий продукт», «Фінансові установи», «Технології» та «Особистості». Для кожної із них є номінації, в яких визначатимуть лідерів.
Однією із найбільших категорій є «Фінансовий продукт». Тут, наприклад, будуть такі номінації як «Картка № 1 в гаманці», «Найдешевший кредит МФО», «Найкращий сервіс криптообміну» та інші.
Зокрема, вже відомі представники номінації «Найкращий YouTube-канал про фінанси». Серед номінантів будуть YouTube-канали «Рок-н-рол інвестиції», Wallet Pro, «Роман Кошовський / Запали цілі | GOALS on FIRE» та інші.
А от в номінації «Найкращий Telegram-канал про фінанси» за перемогу позмагаються такі Telegram-канали як «Бізнич | Фінанси | Інвестиції», «Балади Лицаря (IPlan)», «Інвестор24» та інші.
Всі ці проєкти відіграють важливу роль у формуванні фінансової грамотності українців та відслідковуванні головних тенденцій зі світу фінансів. А хто отримає визнання та звання найкращого — стане відомо вже 28 березня на церемонії нагородження переможців FinAwards 2025.

Як обиратимуть переможців?

Це відбуватиметься шляхом голосування, до якого зможуть доєднатися всі охочі — підписники Telegram- та YouTube-каналів, клієнти банків чи страхових компаній, читачі сайтів Finance.ua та Мінфін та будь-хто, хто хоче зробити свій внесок у формування трендів у світі фінансів.
Стати учасником голосування досить просто. Достатньо перейти на сайт премії, обрати потрібну номінацію, ознайомитися з переліком номінантів та віддати свій голос. Голосувати можна за номінантів у різних категоріях.
Важливо: голосування стартує з 17 лютого і триватиме до 16 березня. Долучайтеся до вибору переможців FinAwards 2025, адже кожен голос — це внесок у розвиток фінансової сфери України вже у найближчому майбутньому.

🔎 Долучитися до вибору переможців FinAwards 2025

За матеріалами:
Finance.ua
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