Найкращі преміальні картки за версією FinAwards-2023 — Finance.ua

Найкращі преміальні картки за версією FinAwards-2023 Вчора 22:04 — Фондовий ринок

В Києві 31 березня відбулася шоста церемонія нагородження найкращих фінансових продуктів і клієнтських сервісів — FinAwards . Засновники премії — сайти Finance.ua та Мінфін.

Одна з номінацій конкурсу — «Найкраща преміальна картка». У ній беруть участь комплексні пропозиції банків для заможних клієнтів, з рівнем доходу істотно вищим за середній, які передбачають видачу преміальних карток, а також індивідуальне обслуговування та наявність привілеїв Lifestyle підтримки: консьєрж сервіс, сервіси в аеропортах, дисконтні програми сорту luxury тощо.

За першість у номінації змагалися 18 карток. Трійка лідерів розподілилася в такий спосіб:

третє місце — пакет Platinum від monobank;

друге місце — пакет Infinite від банку Конкорд;

перше місце — пакет Craft Black від Кредобанку.

«Три місяці тому ми впровадили новий преміальний сервіс і маємо вже добрі результати — понад три тисячі клієнтів і майже мільярд гривень залишків на рахунках. Сьогодні нас найвище оцінили в конкурсі FinAwards завдяки індивідуальному підходу та нестандартним рішенням у банківській системі. Craft Banking — це інша культура сприйняття клієнта та побудова взаємовідносин із ним. Дякую експертам та журі конкурсу за найвищу оцінку нашого преміального продукту», — каже перший заступник голови правління Кредобанку Войцєх Тарасюк.

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Новий сервіс для преміальних клієнтів Craft Banking Кредобанк впровадив наприкінці 2022 року. Як кажуть у банку, перевага цього сервісу — максимальна увага до деталей та потреб клієнта, комфортне індивідуальне обслуговування без черг та безкоштовне зняття готівки у банкоматах за кордоном.

Усім клієнтам Craft Banking доступні послуги Fastline, доступ до бізнес-залів MasterCard та LoungeKey, а також консьєрж-сервіс MasterCard.

Обслуговування — безкоштовне за умови отримання доходу не менш як 40 тис. грн на місяць (пакет Craft Black) та 100 тис. грн на місяць (пакет Craft) або розрахунків карткою на половину від вказаної суми.

Нагадаємо, торік «золотим» переможцем категорії «Найкраща преміальна картка» був monobank з пакетом Platinum.

Про банк

Кредобанк заснували у Львові в 1990 році. Національний банк відносить його до системно важливих банків України.

Кредобанк входить до фінансової групи PKO Bank Polski — найбільшої фінансової інституції Польщі та однієї з найбільших фінансових груп Центрально-Східної Європи.

Найбільший банк Польщі PKO Bank Polski — один із найстійкіших банків Європи за результатами стрес-тестів Європейської адміністрації банківського нагляду (липень 2021 року).

Про премію FinAwards

Портали Finance.ua та Мінфін щорічно проводять церемонію нагородження з 2018 року. Мета премії — відзначити найкращі фінансові рішення та компанії з високою якістю обслуговування для споживачів фінансових послуг. Учасники ж конкурсу можуть отримати незалежну експертну оцінку своєї роботи.

У воєнних умовах церемонія нагородження вже відбувається другий рік поспіль. Цьогоріч організатори змінили колір нагороди зі звичного золотого на сталевий, що символізує міць і стійкість банківського та фінансового секторів.

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