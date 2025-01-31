Найкраще місто в Європі для поїздки на вихідні — Finance.ua

Найкраще місто в Європі для поїздки на вихідні Сьогодні 21:33 — Особисті фінанси

Найкраще місто в Європі для поїздки на вихідні

Сараєво — столиця Боснії і Герцеговини — одне з найдешевших міст Європи, яке пропонує неймовірні ціни для мандрівників та іноземців.

Про це пише Express з посиланням на туристичне видавництво Lonely Planet.

Як пише видання, місто поєднує багату історію, приголомшливу природу та неперевершену місцеву атмосферу. Тож не дивно, що Lonely Planet включило Сараєво до списку найкращих європейських міст для ідеального відпочинку на вихідні.

У той час як такі міста, як Софія (Болгарія) чи Бухарест (Румунія), також є бюджетними, Сараєво виділяється завдяки низькій вартості життя, доступній їжі та дешевому житлу, будучи багатим на культуру та мальовничих місць.

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Туристи можуть відвідати Латинський міст і місце вбивства Франца Фердинанда — місце, де 1914 року було вбито ерцгерцога Франца Фердинанда, що поклало початок Першій світовій війні. Любителям історії буде цікаво відвідати Музей Сараєво 1878−1918 рр.

Також можна насолодитися спокійним відпочинком у природному парку Врело Босне (джерело річки Босна) — з джерелами, струмками та кінними екіпажами.

Місцевою кухнею можна насолодитися за 3−7 євро і покататися на місцевому транспорті за 0,90 євро.

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Нагадаємо, TripAdvisor у своєму щорічному звіті 2025's Must-Visit Destinations уперше визначили найкращі напрямки світу для соло-туристів, ґрунтуючись на відгуках своїх користувачів. На першому місці — японське місто Осака, яке, на думку мандрівників, пропонує гостям яскраву гастрономію, а також чудові шопінг і нічне життя. Друге місце посіло Куала-Лумпур, Малайзія, а третє — Буенос-Айрес, Аргентина.

Міжнародний туризм фактично відновився (99%) після найгіршої кризи в історії сектора, спричиненої пандемією коронавірусу. У 2024 році міжнародні поїздки здійснили близько 1,4 млрд туристів — це на 11% або на 140 млн туристів більше, ніж у 2023 році.

Канадський журналіст-фрілансер Джоел Балсам, який наразі мешкає у бразильському Ріо-де-Жанейро, у своєму блозі для найбільшого у світі туристичного видавництва Lonely Planet назвав десять найкращих країн світу для віддаленої роботи та туризму в 2025 році.

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