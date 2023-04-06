Найкраща МФО офлайн: переможець FinAwards-2023 — Finance.ua
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Найкраща МФО офлайн: переможець FinAwards-2023

Кредит&Депозит
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Нагороду у номінації вручили провідному фахівцю з інтернет-маркетингу Вікторії Соломоненко. На фото з нею – СЕО SalesDoubler Олександр Бойко
Нагороду у номінації вручили провідному фахівцю з інтернет-маркетингу Вікторії Соломоненко. На фото з нею – СЕО SalesDoubler Олександр Бойко
Відбулася шоста церемонія нагородження банків, фінансових і страхових компаній — FinAwards-2023.
Прикметно, що попри повномасштабну війну, церемонія відбулася в офлайні — фінансисти, банкіри та інші гості премії зібралися в кулуарах Торгово-промислової палати України, аби нагородити найкращих у своїй галузі.
Про премію. FinAwards — щорічна премія, яка визначає найкращі фінансові та інвестиційні продукти, клієнтські сервіси, IT-впровадження, фінтех проєкти, а також найуспішніших та найефективніших топменеджерів фінансових компаній.
Засновники премії — популярні сайти України про фінанси та інвестиції Finance.ua і Minfin.com.ua.
Під час церемонії обрали й найкращу МФО офлайн.
Як обирали? У номінації брали участь мікрофінансові компанії, які видають мікропозики через офіси/точки продажів, мають ліцензію на видачу кредитів без претензій на відкликання з боку регулятора, а також видали не менше 20 тис. мікропозик за останні 3 місяці.
Хто ж переміг? Золото від журі та усіх, хто віддавав свій голос під час голосування, отримала Швидкогроші. Ось за якими умовами вона видає позики:
  • max сума (для нових клієнтів): 30 тис. грн;
  • max термін кредитування: 3 міс.;
  • кількість точок/офісів: 90 відділень.
За матеріалами:
Finance.ua
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