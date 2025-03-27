Найгучніший арешт за останні роки: у чому звинувачують російського мільярдера — Finance.ua

Найгучніший арешт за останні роки: у чому звинувачують російського мільярдера Сьогодні 16:45

Московський суд взяв під варту на два місяці російського мільярдера Вадима Мошковича. Це найгучніший арешт за багато років щодо великого бізнесмена в росії.

Про це повідомляє Reuters.

Він постав перед судом у скляній клітці Міщанського суду москви, закутий у кайданки, тримаючи в руках книгу Девіда Іглмена «Мозок» і пляшку води.

Судові документи засвідчили, що Мошковича обвинувачують у шахрайстві в особливо великих розмірах, і йому може загрожувати до 10 років в’язниці в разі визнання його винним. Мошкович не визнав себе винним за пред’явленими обвинуваченнями.

Шок російських бізнесменів

Статки засновника компанії «Русагро» Forbes оцінює у 2,7 млрд доларів.

Арешт Мошковича, який починав із продажу комп’ютерів у хаосі пострадянської росії, а потім створив один із найпотужніших сільськогосподарських холдингів у країні, викликав шок серед російської ділової еліти.

Це найгучніший арешт російського бізнесмена з моменту арешту засновника судноплавної та логістичної групи «Сумма» Зіявудіна Магомедова у 2018 році та домашнього арешту акціонера АФК «Система» Володимира Євтушенкова у 2014 році.

За даними Московської фондової біржі, ринкова капіталізація «Русагро», провідного російського виробника цукру, свинини, масла і жирів, за два дні впала на третину на тлі цієї новини.

Газета «Коммерсантъ» повідомила, що співробітники Федеральної служби безпеки (ФСБ) і антикорупційної поліції провели обшуки в офісах компаній у москві та інших містах, а також у будинках топменеджерів і вилучили файли, телефони та сервери.

Причини арешту поки незрозумілі, хоча провідні російські ЗМІ зазначають, що він був залучений до тривалого юридичного конфлікту із засновниками великого постачальника рослинних олій і жирів, активи якого 2018 року викупила компанія «Русагро».

Євросоюз запровадив санкції проти Мошковича у 2022 році після того, як він відвідав зустріч бізнесменів із президентом путіним у день вторгнення росії в Україну. ЄС заявив, що у нього були російський і кіпрський паспорти.

Після введення санкцій Мошкович пішов з посади голови «Русагро» 2022 року і скоротив свою частку нижче 50%. «Русагро», яка не перебуває під західними санкціями, є єдиною великою російською сільськогосподарською компанією, акції якої котируються на біржі.

«Русагро» змінила місце реєстрації з Кіпру на Росію після рішення російського суду у справі, порушеній Міністерством сільського господарства проти кіпрської материнської компанії «Русагро».

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