«Найгірше ще попереду»: світова економіка готується до рецесії в наступному році — Reuters — Finance.ua
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«Найгірше ще попереду»: світова економіка готується до рецесії в наступному році — Reuters

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«Найгірше ще попереду»: світова економіка готується до рецесії в наступному році — Reuters
«Найгірше ще попереду»: світова економіка готується до рецесії в наступному році — Reuters
У МВФ повідомили, що «найгірше ще попереду і для багатьох 2023 рік буде відчуватися як рецесія». У всьому світі люди відчувають інфляцію через різке зростання ціни на продукти першої необхідності, такі як продукти харчування, опалення, транспорт і житло. І хоча пік росту інфляції може бути близько, наслідки багато хто може відчувати дуже довго.
Про це інформує Reuters.
Основними причинами інфляції є пандемія і війна. Довгий і комфортний період незначної інфляції та низьких процентних ставок раптово закінчився після початку COVID-19. Уряди та центральні банки підтримували домогосподарства та блоковані підприємства, фінансуючи необхідні заходи.
До 2021 року, коли карантинні заходи закінчилися, а світова економіка почала зростати, усі ці стимулюючі гроші переповнили світову торгову систему. Заводи, які простоювали, не могли наростити достатньо швидких темпів виробництва, щоб задовольнити попит, правила захисту від COVID-19 спричинили брак робочої сили в роздрібній торгівлі, транспорті та охороні здоров’я, а бум відновлення спричинив різке зростання цін на енергоносії. Ситуація погіршилася після того, як росія вторглася в Україну і заходи проти російської нафти і газу призвели до зростання цін на пальне.
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Хоча нещодавнє падіння цін на бензин трохи послабило тиск, інфляція залишається головною увагою адміністрації президента США Джо Байдена, президента Франції Еммануеля Макрона і канцлера Німеччини Олафа Шольца, які збільшують свої бюджети, щоб направити мільярди євро на програми підтримки. Різке зростання цін на продовольство посилює бідність і страждання в бідніших країнах. За оцінками Всесвітньої продовольчої програми, ще 70 мільйонів людей у всьому світі наблизилися до голодної смерті з початку війни в Україні.
Центробанки світу почали різке підвищення процентних ставок, щоб охолодити попит і приборкати інфляцію. До кінця 2023 року Міжнародний валютний фонд очікує, що глобальна інфляція впаде до 4,7%. Метою є «м’яка посадка», за якої охолодження відбуватиметься без обвалів ринку житла, банкрутств підприємств чи різкого зростання безробіття.
Від глави Федеральної резервної системи США Джерома Пауелла до Крістін Лагард з Європейського центрального банку — все частіше говорять про те, що ліки від підвищення ставок можуть мати гіркий смак. Звичайний жовтневий прогноз МВФ був одним із найпохмуріших за останні роки: «Одним словом, найгірше ще попереду і для багатьох 2023 рік буде відчуватися як рецесія».
За матеріалами:
expert.ua
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