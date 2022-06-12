Найдорожчі міста світу для іноземців (інфографіка) — Finance.ua

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Найдорожчі міста світу для іноземців (інфографіка)

Вчора 08:00Особисті фінанси
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Найдорожчі міста світу для іноземців (інфографіка)
За даними компанії ECA International, що провела своє дослідження у березні цього року, Гонконг посідає перше місце в рейтингу найдорожчих країн світу. Це пов’язано зі зростанням цін та зміцненням місцевої валюти за останній рік. Гонконг тримається на першому місці вже другий рік поспіль.
За даними дослідження, чашка кави в Гонконгу коштуватиме 5,21 долара, літр бензину — 3,04 долара, кілограм помідорів — 11,51 долара.
Найдорожчі міста світу для іноземців (інфографіка)
Друге місце посів Нью-Йорк, третє — Женева, четверте — Лондон, п’яте — Токіо. Як зазначають аналітики, Лондон і Нью-Йорк потрапили до п’ятірки лідерів списку через зростання цін на оренду нерухомості на 20% і 12% відповідно.
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До десятки найдорожчих міст потрапили Тель-Авів, Цюріх, Шанхай та Гуанчжоу, а також Сеул. Усі японські міста опустилися в рейтингу на тлі ослаблення єни, тоді як китайські міста — Шанхай та Гуанчжоу — піднялися в рейтингу внаслідок зміцнення юаня та посіли 8-е та 9-е місця відповідно.
Сан-Франциско посів 11-е місце, а китайські Шеньчжень та Пекін — 12-те та 14-те місця.
Незважаючи на підвищення орендної плати, цін на бензин та комунальні послуги, Сінгапур залишився на 13 місці рейтингу. Середнє подорожчання життя країни було компенсовано послабленням сінгапурського долара відносно інших регіональних валют.

Найдешевше місто світу

Займаючи 207-е місце, Анкара (Туреччина) — найдешевше місто у світі для експатів та туристів.
Крім того, аналітики зазначили, що через війну в Україні у всьому світі зросли ціни на харчові продукти. Так, у всіх, навіть найбюджетніших містах у рейтингу, ціни на олію підвищилися на 25%.
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За матеріалами: Телеканал 24
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