Найближчим часом Україна не стане членом НАТО — Шольц — Finance.ua

Найближчим часом Україна не стане членом НАТО — Шольц Сьогодні 09:35 — Казна та Політика

Найближчим часом Україна не стане членом НАТО — Шольц

У найближчому майбутньому Україна навряд зможе долучитися до Північноатлантичного альянсу, оскільки далека від виконання низки критеріїв.

Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц в інтерв'ю Welt після саміту G7 у Японії.

«Цього (вступу України до НАТО. — Ред.) не буде ще й тому, що критерії НАТО містять у собі цілу низку умов, яким Україна наразі не може відповідати», — сказав канцлер.

За його словами, нині Захід концентрується на підтримці України та її захисті від агресії росії. Шольц додав, що у майбутньому також важливим питанням стане надання безпекових гарантій для України.

«Зрозуміло також, що нам потім доведеться обговорити, які гарантії безпеки можуть бути надані у післявоєнній ситуації. Але до цього нам ще далеко», — зазначив політик.

Довідка Finance.ua:

Україна хоче отримати від НАТО не лише політичного рішення про вступ, а ще й гарантії безпеки. Проте експерти ставляться до такої можливості скептично;

з моменту повномасштабного вторгнення члени НАТО надали безпрецедентну фінансову підтримку Україні, надавши близько 120 мільярдів доларів (4,56 трлн грн) військової, гуманітарної та фінансової допомоги у 2022 році.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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