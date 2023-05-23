Найближчим часом Україна не стане членом НАТО — Шольц — Finance.ua
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Найближчим часом Україна не стане членом НАТО — Шольц

Казна та Політика
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Найближчим часом Україна не стане членом НАТО — Шольц
Найближчим часом Україна не стане членом НАТО — Шольц
У найближчому майбутньому Україна навряд зможе долучитися до Північноатлантичного альянсу, оскільки далека від виконання низки критеріїв.
Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц в інтерв'ю Welt після саміту G7 у Японії.
«Цього (вступу України до НАТО. — Ред.) не буде ще й тому, що критерії НАТО містять у собі цілу низку умов, яким Україна наразі не може відповідати», — сказав канцлер.
За його словами, нині Захід концентрується на підтримці України та її захисті від агресії росії. Шольц додав, що у майбутньому також важливим питанням стане надання безпекових гарантій для України.
«Зрозуміло також, що нам потім доведеться обговорити, які гарантії безпеки можуть бути надані у післявоєнній ситуації. Але до цього нам ще далеко», — зазначив політик.

Довідка Finance.ua:

  • Україна хоче отримати від НАТО не лише політичного рішення про вступ, а ще й гарантії безпеки. Проте експерти ставляться до такої можливості скептично;
  • з моменту повномасштабного вторгнення члени НАТО надали безпрецедентну фінансову підтримку Україні, надавши близько 120 мільярдів доларів (4,56 трлн грн) військової, гуманітарної та фінансової допомоги у 2022 році.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
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