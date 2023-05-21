Чи може Україна отримати гарантії безпеки від НАТО: думка експерта — Finance.ua
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Чи може Україна отримати гарантії безпеки від НАТО: думка експерта

Казна та Політика
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Україна хоче отримати від НАТО не лише політичного рішення про вступ, а ще й гарантії безпеки. Проте експерти ставляться до такої можливості скептично.
Таку думку висловила директорка аналітичного Центру «Нова Європа» Альона Гетьманчук.
Наразі українська влада розглядає декілька варіантів отримання гарантій безпеки, які мають захищати Україну від агресій до вступу в НАТО. Серед інших варіантів — широкий рамковий договір, підписантами якого можуть бути не лише країни-члени Альянсу. На додачу — отримання більш конкретних гарантій від окремих країн на двосторонньому рівні.
Експертка Альона Гетьманчук вважає малоймовірним отримання таких гарантій безпеки. За її словами, отримання такого зобов’язання від Альянсу є ще менш імовірним, ніж запрошення до НАТО.
«Ідея звісно чудова, але ми не Фінляндія. Ми перебуваємо в гарячій стадії війни, і якби якісь країни хотіли б нам дати такі гарантії, то не було б такого опору щодо членства України в НАТО. Якщо йдеться про справжні гарантії безпеки, а не гарантії підтримки. А гарантії підтримки ми маємо право вимагати», — пояснила вона.
Нагадаємо, Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна повинна отримати дієві гарантії безпеки. На його думку, це має статися ще до вступу в НАТО.
При цьому раніше президент Польщі Анджей Дуда заявив, що Альянс повинен підготувати проект гарантій безпеки для України до літнього саміту НАТО у Вільнюсі.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
РБК-Україна
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