Найбільший виробник військової електроніки в Європі розширює штат через стрімке збільшення замовлень — Finance.ua

Найбільший виробник військової електроніки в Європі розширює штат через стрімке збільшення замовлень Сьогодні 18:30 — Фондовий ринок

Найбільший виробник військової електроніки в Європі розширює штат через стрімке збільшення замовлень

Компанія Thales, яка є найбільшим виробником військової електроніки в Європі, планує найняти 12 тисяч працівників через стрімке зростання замовлень.

Як повідомляє Reuters, про це заявив генеральний директор Патріс Кейн в інтерв’ю французькому тижневику Le Journal du Dimanche.

«Французька оборонна та технологічна група Thales планує найняти 12 000 нових співробітників цього року через високий попит на її асортимент», — йдеться у повідомленні.

Кейн сказав, що напрямки діяльності фірми, серед яких оборона та безпека, аеронавтика та космос, ідентифікація та цифрова безпека, стрімко розвивається.

«Компанія є відображенням її ринків, на яких спостерігається динамічне зростання, а потреби зростають у всіх сферах нашої діяльності», — сказав він.

За його словами, за останні вісім років Thales, штат яких складає 80 000 осіб, з яких 40 000 у Франції, набирав від 5 000 до 8 000 людей на рік, і минулого року вона найняла 11 500 нових співробітників.

Серед іншого Thales бере участь у виготовленні систем протиповітряної оборони SAMP/T, яку незабаром має отримати Україна від Італії та Франції.

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