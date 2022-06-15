Найбільший у світі виробник вітрових турбін розриває спеціальний інвестконтракт із росією — Finance.ua
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Найбільший у світі виробник вітрових турбін розриває спеціальний інвестконтракт із росією

15.06.2022, 01:58Фондовий ринок
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Найбільший у світі виробник вітрових турбін розриває спеціальний інвестконтракт із росієюНайбільший у світі виробник вітрових турбін розриває спеціальний інвестконтракт із росією
Перша європейська компанія — данська Vestas — вирішила розірвати спеціальний інвестконтракт із росією після її вторгнення в Україну.
Про це пише «Комерсант» із посиланням на джерела.
Зазначається, що данська Vestas розпочала відповідні переговори з Мінпромторгом рф і планує до серпня закрити завод з виробництва лопатей для вітроелектростанцій (ВЕС) в Ульяновську.
"Vestas планує до 31 липня закрити ульянівський завод з виробництва лопатей для ВЕС.
Підприємство розірвало договори із постачальниками. Частина співробітників завершують роботи, інші звільняються. Завод виконав план на 2022 рік, але не має контракту на 2023 рік", — пише газета із посиланням на джерела.
Повідомляється, що російський менеджмент Vestas вже розпочав неофіційні переговори з Мінпромторгом рф про дострокове розірвання спеціального інвестконтракту.
«Вестас меньюфекчурінг рус» підписала СПІК у 2018 році терміном на вісім років, вклавши у виробництво понад 2 млрд рублів. Штатна чисельність заводу — 443 особи. Досі в рф СПІК розривався лише один раз, коли у 2020 році «Новамедика» відмовилася від запуску фармацевтичного заводу.
Vestas ще в березні повідомила, що призупиняє участь у проєктах у росії, а на початку квітня оголосила про вихід з країни.
«Проблема з поставками вітротурбін порушує проєкт ВЕС «Фортума» у Волгоградській та Самарській областях на 253 МВт.
Майданчик під будівництво готовий, але неясно, що робити з лопатями, гондолами та вежами, що знаходяться на складах", — пише видання.
«Фортум» має запустити ВЕС 1 грудня, але має право попросити відстрочку на два роки або відмовитися від проєкту. У такі обмежені терміни знайти іншого постачальника обладнання обсягом 250 МВт з урахуванням вимог щодо локалізації (65%) неможливо, вважає гендиректор «Акту консалт» Анатолій Копилов.
Єдиний можливий постачальник у рф — «Новавінд» (входить до «Росату»), але йому доведеться подвоїти виробничі потужності, а фінансові умови такої угоди будуть, швидше за все, «важкими», зазначає аналітик.
За матеріалами: Економічна Правда
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