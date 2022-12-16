Найбільший та найдорожчий кросовер Honda надійшов у виробництво (фото) — Finance.ua

Найбільший та найдорожчий кросовер Honda надійшов у виробництво (фото) Сьогодні 22:47 — Технології&Авто

Найбільший та найдорожчий кросовер Honda надійшов у виробництво (фото)

В американському штаті Алабама стартувало виробництво Honda Pilot 2023. Четверте покоління флагманського кросовера японської марки надійде у продаж із початку 2023 року за ціною від 40 000 доларів. Про це повідомляє офіційний сайт Honda.

Honda Pilot 2023 кардинально змінилася та побудована на повністю новій платформі. Автомобіль трохи виріс у розмірах і став найбільшим кросовером в історії марки.

Нова Honda Pilot повернулася до брутального незграбного дизайну. Має високий капот, малі кути стійок даху і величезну решітку радіатора. Також лінійку поповнив варіант підвищеної прохідності TrailSport із позашляховими шинами та пластиковим обвісом — саме такий кросовер першим зійшов з конвеєра.

У салоні Honda Pilot з’явилися віртуальна панель приладів та великий 9,0-дюймовий тачскрін. Кросовер став просторішим усередині і, як і раніше, запропонований у версіях на 7 та 8 місць. У сидінь другого ряду є горизонтальне регулювання та змінюється кут нахилу спинок, а у восьмимісному варіанті можна витягти центральне крісло.

Кросовер Honda Pilot отримав доопрацьований 3,5-літровий V6 потужністю 289 к. с. та повністю нову 10-ступінчасту автоматичну КПП. Повний привід доповнений системою векторизації тяги.

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