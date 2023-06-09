Найбільший рубін, який коли-небудь потрапляв на аукціон, продали за рекордні 34,8 млн доларів — Finance.ua
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Найбільший рубін, який коли-небудь потрапляв на аукціон, продали за рекордні 34,8 млн доларів

Фондовий ринок
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Найбільший рубін, який коли-небудь потрапляв на аукціон, продали за рекордні 34,8 млн доларів
Найбільший рубін, який коли-небудь потрапляв на аукціон, продали за рекордні 34,8 млн доларів, Фото: AP
Найбільший рубін, який коли-небудь потрапляв на аукціон, продали за рекордні 34,8 мільйона доларів на аукціоні Sotheby’s.
Про це повідомляє CNN.
Рубін має вагу 55,22 карата. У червні камінь пішов з молотка в Нью-Йорку менш ніж через рік після того, як канадська фірма Fura Gems виявила його на одній з шахт компанії в Мозамбіку.
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Напередодні продажу Sotheby’s описав коштовність як «надзвичайно рідкісний» і «найцінніший і найважливіший» рубін, який коли-небудь з’являвся на ринку. Офіційною мовою Мозамбіку — португальською — він отримав назву Estrela de Fura, тобто «Зірка Фури».
Хоча в рекордних продажах дорогоцінних каменів переважають діаманти, зокрема, кольорові, рубіни також вважаються одними з найрідкісніших і найцінніших дорогоцінних каменів у світі, відзначає CNN.
Попередній аукціонний рекорд для рубіна був встановлений рубіном «Схід сонця», знайденим у М’янмі, вагою 25,59 карата. У 2015 році в Женеві у Швейцарії його продали за 30,3 мільйона доларів.

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За матеріалами:
suspilne.media
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