Найбільший рубін, який коли-небудь потрапляв на аукціон, продали за рекордні 34,8 млн доларів — Finance.ua

Найбільший рубін, який коли-небудь потрапляв на аукціон, продали за рекордні 34,8 млн доларів Сьогодні 18:15 — Фондовий ринок

Найбільший рубін, який коли-небудь потрапляв на аукціон, продали за рекордні 34,8 млн доларів, Фото: AP

Найбільший рубін, який коли-небудь потрапляв на аукціон, продали за рекордні 34,8 мільйона доларів на аукціоні Sotheby’s.

Про це повідомляє CNN.

Рубін має вагу 55,22 карата. У червні камінь пішов з молотка в Нью-Йорку менш ніж через рік після того, як канадська фірма Fura Gems виявила його на одній з шахт компанії в Мозамбіку.

Напередодні продажу Sotheby’s описав коштовність як «надзвичайно рідкісний» і «найцінніший і найважливіший» рубін, який коли-небудь з’являвся на ринку. Офіційною мовою Мозамбіку — португальською — він отримав назву Estrela de Fura, тобто «Зірка Фури».

Хоча в рекордних продажах дорогоцінних каменів переважають діаманти, зокрема, кольорові, рубіни також вважаються одними з найрідкісніших і найцінніших дорогоцінних каменів у світі, відзначає CNN.

Попередній аукціонний рекорд для рубіна був встановлений рубіном «Схід сонця», знайденим у М’янмі, вагою 25,59 карата. У 2015 році в Женеві у Швейцарії його продали за 30,3 мільйона доларів.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.