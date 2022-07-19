Найбільший приватний банк Бразилії Itaú Unibanco запустить платформу токенізації активів — Finance.ua

Найбільший приватний банк Бразилії Itaú Unibanco запустить платформу токенізації активів Вчора 02:16 — Фінтех і Картки

Найбільший приватний банк Бразилії Itaú Unibanco запустить платформу токенізації активів

Itaú Unibanco, найбільший приватний банк Бразилії, планує запустити платформу токенізації активів, яка конвертуватиме традиційні фінансові продукти в токени, а також запропонує клієнтам послуги зі зберігання криптовалют.

Про це повідомляє Reuters

Новий підрозділ, Itaú Digital Assets, спочатку буде доступним для інституційних клієнтів. Відкриття платформи для роздрібних інвесторів очікується в кінці року.

Ванесса Фернандес, старший виконавчий директор з досвідом дотримання нормативних вимог, внутрішнього контролю та технологій у Itaú, керуватиме Itaú Digital Assets.

На прес-конференції компанія заявила, що в майбутньому не виключає варіант запуску послуг з торгівлі криптовалютами роздрібним клієнтам.

У березні Центральний банк Бразилії обрав 9 банків, щоб отримати консультації щодо розробки державної цифрової валюти, цифрового реалу. Itaú увійшов до списку запрошених банків-партнерів.

Itaú увійшов у криптосегмент після того, як інші великі фінтех-гравці в країні зробили той самий крок.

Цього тижня бразильський додаток для цифрових платежів PicPay з більш ніж 30 мільйонами користувачів оголосив про плани запустити криптобіржу та бразильський стейблкоїн наприкінці цього року. У травні Nubank, найбільший бразильський цифровий банк за ринковою вартістю, додав можливість для клієнтів купувати та продавати ВТС та ЄТН на своїй платформі.

Торік доход Itau налічував 4,5 мільярда доларів. Банк випередив свого найближчого конкурента, приватний банк Bradesco, виручка якого склала 4 мільярди доларів.

До речі, на платформі aStake можна пасивно заробляти на криптовалюті без технічних знань та спеціального обладнання з мінімальними інвестиціями від $15.

cryptomisto За матеріалами:

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