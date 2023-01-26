Найбільший інвестор лісової промисловості продає бізнес у росії — Finance.ua
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Найбільший інвестор лісової промисловості продає бізнес у росії

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Найбільший інвестор лісової промисловості продає бізнес у росії
Найбільший інвестор лісової промисловості продає бізнес у росії
Американська компанія International Paper, найбільший інвестор у лісову промисловість у росії, продає свій бізнес у країні. Її частку 50% у групі «Ілім» викуплять російські партнери за $484 млн. Понад 15 років тому інвестор купив цей актив за $650 млн.
Про це йдеться в повідомленні компанії, на яке посилається moscowtimes.eu.
Сторони вже уклали угоду про продаж частки International Paper у швейцарській Ilim SA, яка контролює групу «Ілім». Тепер її мають схвалити російські регулятори.
Американська компанія має намір продати і свою частку в самій групі «Ілім» (їй належить 2,39% акцій), а також позбутися інших нематеріальних залишкових часток, пов’язаних із підприємством у росії.
Російські партнери зацікавлені у такій угоді і можуть викупити актив International Paper за $24 млн, зазначається у повідомленні.
International Paper вперше заявила про можливість виходу з російського ринку після початку вторгнення росії в Україну — у березні 2022 року.
International Paper купила швейцарську Ilim Holding, через яку володіла російським «Ілімом», у 2007 році за $650 млн. Вона стала найбільшим у росії інвестором у лісову промисловість
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