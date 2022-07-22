Найбільший французький банк BNP Paribas почне надавати клієнтам криптовалютні послуги — Finance.ua

Найбільший французький банк BNP Paribas почне надавати клієнтам криптовалютні послуги Вчора 06:45 — Фінтех і Картки

Найбільший французький банк BNP Paribas почне надавати клієнтам криптовалютні послуги

Французький банківський холдинг BNP Paribas почне пропонувати своїм клієнтам послуги зберігання цифрових активів. З цією метою він уклав угоди з кастодіальними платформами METACO та Fireblocks, передає FinanceFeeds

Fireblocks виступить як гарячий гаманець і платформа для токенізації, її інфраструктура буде використана для розрахунків і зберігання токенів безпеки. Співзасновник та голова Fireblocks Майкл Шаулов зазначив, що BNP Paribas демонструє відкритість до співпраці з ключовими гравцями галузі, від фінтех-компаній до центральних банків.

METACO буде інтегрована в інфраструктуру самого банку та стане основою для пропозиції кастодиальних послуг інституційним клієнтам, а також дозволить випускати цифрові акції та проводити розрахунки з ними. Засновник та голова METACO Адріан Треккані підкреслив, що BNP є лідером на європейському ринку та одним з провідних глобальних постачальників кастодіальних послуг. Він запевнив, що за рахунок платформи банк забезпечить безпеку та масштабованість, а також відповідність нормативним вимогам у всьому світі.

Нещодавно METACO підписала угоду про зберігання цифрових активів із іншим французьким банком, Societe Generale. Раніше вона розпочала співпрацю з міжнародним банком Citibank, компаніями BBVA, Zodia Custody, DBS та Uni onBank Philippines.

У травні бразильський цифровий банк Nubank уклав партнерство з блокчейн-стартапом Paxos, який допоможе клієнтам торгувати BTC та ETH. У лютому компанія Уоррена Баффета Berkshire Hathaway інвестувала в Nubank $1 млрд.

До речі, Nexo — одна з провідних світових установ по роботі з цифровими активами. Компанія пропонує миттєві кредитні лінії для криптовалюти з ефективними податками, високоприбутковий пакет програм «Заробіток на криптовалюті» та миттєвий обмін, а також першокласну багаторівневу страховка та безпеку військового рівня.

cryptomisto За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.