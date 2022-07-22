Найбільший французький банк BNP Paribas почне надавати клієнтам криптовалютні послуги — Finance.ua
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Найбільший французький банк BNP Paribas почне надавати клієнтам криптовалютні послуги

Фінтех і Картки
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Найбільший французький банк BNP Paribas почне надавати клієнтам криптовалютні послуги
Найбільший французький банк BNP Paribas почне надавати клієнтам криптовалютні послуги
Французький банківський холдинг BNP Paribas почне пропонувати своїм клієнтам послуги зберігання цифрових активів. З цією метою він уклав угоди з кастодіальними платформами METACO та Fireblocks, передає FinanceFeeds.
Fireblocks виступить як гарячий гаманець і платформа для токенізації, її інфраструктура буде використана для розрахунків і зберігання токенів безпеки. Співзасновник та голова Fireblocks Майкл Шаулов зазначив, що BNP Paribas демонструє відкритість до співпраці з ключовими гравцями галузі, від фінтех-компаній до центральних банків.
METACO буде інтегрована в інфраструктуру самого банку та стане основою для пропозиції кастодиальних послуг інституційним клієнтам, а також дозволить випускати цифрові акції та проводити розрахунки з ними. Засновник та голова METACO Адріан Треккані підкреслив, що BNP є лідером на європейському ринку та одним з провідних глобальних постачальників кастодіальних послуг. Він запевнив, що за рахунок платформи банк забезпечить безпеку та масштабованість, а також відповідність нормативним вимогам у всьому світі.

Криптовалюти та шахрайство 🧐

Нещодавно METACO підписала угоду про зберігання цифрових активів із іншим французьким банком, Societe Generale. Раніше вона розпочала співпрацю з міжнародним банком Citibank, компаніями BBVA, Zodia Custody, DBS та UnionBank Philippines.
У травні бразильський цифровий банк Nubank уклав партнерство з блокчейн-стартапом Paxos, який допоможе клієнтам торгувати BTC та ETH. У лютому компанія Уоррена Баффета Berkshire Hathaway інвестувала в Nubank $1 млрд.
До речі, Nexo — одна з провідних світових установ по роботі з цифровими активами. Компанія пропонує миттєві кредитні лінії для криптовалюти з ефективними податками, високоприбутковий пакет програм «Заробіток на криптовалюті» та миттєвий обмін, а також першокласну багаторівневу страховка та безпеку військового рівня.
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За матеріалами:
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