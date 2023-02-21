Найбільший банк Європи втратить 300 млн доларів від продажу бізнесу в росії — Finance.ua

Найбільший банк Європи втратить 300 млн доларів від продажу бізнесу в росії Сьогодні 11:36 — Фондовий ринок

Найбільший банк Європи втратить 300 млн доларів від продажу бізнесу в росії

Банк HSBC, як і раніше, розраховує завершити продаж свого російського бізнесу в першій половині 2023 року. У липні минулого року він вирішив продати свій підрозділ місцевому кредитору Експобанку.

Про це повідомляє Reuters

Найбільший банк Європи зазнав збитків у розмірі 300 мільйонів доларів у зв’язку з очікуваним продажем бізнесу, повідомив HSBC, опублікувавши свої річні результати за 2022 рік.

У липні минулого року HSBC заявив, що угода очікує на схвалення російського уряду та регулюючих органів, незадовго до того, як заступник міністра фінансів Олексій Моїсеєв заявив, що росія заблокує продаж російському бізнесу іноземних банків.

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Лондонський кредитор повторив, що угода все ще очікує на схвалення регулюючих органів і не надав жодної додаткової інформації про статус цього процесу.

Багато транснаціональних корпорацій швидко пішли з рф після її вторгнення в Україну в лютому минулого року, але банки робили це повільніше через побоювання з приводу того, що дозволить російське законодавство.

Операції HSBC у росії складалися з корпоративного банківського бізнесу, який пропонував низку кредитних та інвестиційно-банківських послуг російським та міжнародним клієнтам. Напередодні вторгнення рф у ньому працювало близько 200 осіб.

Нагадаємо, банк HSBC у липні 2022 року заявив, що веде переговори про продаж свого російського корпоративного кредитного бізнесу місцевому Експобанку.

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