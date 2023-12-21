Найбільший банк Швеції SEB повністю йде з росії — Finance.ua

Найбільший банк Швеції SEB повністю йде з росії
Шведський банк SEB планує повністю припинити свою діяльність у росії та вийти з ринку країни-агресора.
Про це заявив керівник відділу маркетингу та комунікацій банку SEB в Естонії Сільвер Воху, передає ERR.
Видання вказує, що SEB, як і раніше, має відкритий офіс у санкт-петербурзі та діючий веб-сайт для російського ринку. На сайті групи SEB офіс у росії також вказано серед міжнародних офісів.
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«Ми пропонуємо різні послуги клієнтам банківських і фінансових установ компаній на нашому внутрішньому ринку», — йдеться в розділі «SEB в росії».
Однак в якості додаткової інформації вказується, що «в умовах, що склалися, продовжувати діяльність SEB в росії неможливо або недоцільно, у зв’язку з чим SEB почав її скорочувати».
Воху розповів, що група згортає свою діяльність у росії та її мета полягає в тому, щоб повністю припинити свою роботу в рф.
«У SEB є офіс тільки в санкт-петербурзі, щоб допомогти своїм нечисленним клієнтам вийти з російського ринку», — сказав він.
SEB Group офіційно заявила журналістам, що діяльність SEB в росії орієнтована тільки на підтримку дочірніх компаній скандинавських, німецьких і британських бізнес-клієнтів, які працюють у країні, і SEB не вів бізнес-діяльності, спрямованої на місцеві компанії, установи або приватних осіб.
Як відомо, SEB — другий за величиною банк Естонії. Як і у випадку з іншими банками, що працюють в Естонії, скористатися послугами SEB для ведення бізнесу в росії неможливо. Жоден інший банк, що працює в Естонії, більше не має офісу в росії.
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