Найбільший банк Данії визнав, що надав росії доступ до фінансової системи США — Finance.ua
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Найбільший банк Данії визнав, що надав росії доступ до фінансової системи США

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На десятому місяці повномасштабного російського вторгнення в Україну найбільший банк Данії Danske Bank визнав себе винним у шахрайстві проти банків Сполучених Штатів Америки.
Як йдеться в заяві на сайті Міністерства юстиції США, банк визнав себе винним у реалізації багатомільярдної схеми доступу до американської фінансової системи.
Згідно з судовими документами, банк таємно переказував гроші від клієнтів з «високим ризиком» у рф у фінансову систему США, у зв’язку з чим клієнти Danske Bank змогли отримати доступ до американських банків, які обробили від їх імені 160 мільярдів доларів.
Протягом багатьох років Danske Bank брехав і обманював банки США, щоб перекачувати мільярди доларів підозрілих і злочинних коштів через фінансову систему США. При цьому Danske Bank, найбільший банк в Данії, навмисно знехтував законами США, про які йому добре відомо, сприяв відмиванню злочинних і підозрілих доходів через Сполучені Штати та поставив під загрозу фінансову мережу США", — заявив прокурор США Деміен Вільямс.
Згідно з зізнаннями та судовими документами, між 2008 і 2016 роками Danske Bank пропонував банківські послуги через свою Естонську філію Danske Bank Estonia. Він мав прибуткову лінію обслуговування клієнтів-нерезидентів, відому як NRP. Danske Bank Estonia залучив клієнтів NRP тим, що вони могли переказувати великі суми грошей через цей банк практично без нагляду. Співробітники Danske Bank в Естонії вступили в змову з клієнтами NRP, щоб приховати справжній характер своїх транзакцій, в тому числі за допомогою підставних компаній, які приховували фактичне володіння коштами.
Доступ до фінансової системи США через банки США мав вирішальне значення для Danske Bank і його клієнтів nrp, які покладалися на доступ до банків США для обробки транзакцій в доларах, наголошується в повідомленні Мін’юсту США.
Danske Bank визнав свою провину за одним пунктом змови з метою здійснення банківського шахрайства. Згідно з умовами Угоди про визнання провини, компанія погодилася на кримінальну конфіскацію 2,059 мільярда доларів.
Danske Bank також прийме окремі кримінальні або цивільні рішення з місцевими та іноземними органами влади, і Департамент зарахує близько 850 мільйонів доларів у платежі, які банк здійснює комісії з цінних паперів та бірж (SEC) та данським органам влади.
Danske Bank погодився виплатити компенсацію в розмірі 2 мільярди доларів, щоб завершити розслідування.
За матеріалами:
УНІАН
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