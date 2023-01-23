Найбільший автовиробник у світі відновив постачання запчастин до росії — Finance.ua

Найбільший автовиробник у світі відновив постачання запчастин до росії Сьогодні 02:04 — Технології&Авто

Найбільший автовиробник у світі відновив постачання запчастин до росії

Концерн Toyota став першим іноземним автовиробником, який відновив постачання запчастин в росію після виходу з країни.

З кінця 2022 року «Тойота Мотор» відновила прямі поставки компонентів для гарантійного ремонту автомобілів та їх технічного обслуговування, а також схвалила паралельний імпорт для офіційних дилерів, зазначив у листі керуючий генеральний менеджер департаменту постачання запчастин та складських операцій компанії Андрій Щербаков.

Документ був направлений до суду, який розглядає позов «Товариства споживчої ініціативи» та Росспоживнагляду до «Тойота Мотор» через недотримання прав споживачів. російські чиновники вимагають, щоб Toyota відновила постачання запчастин до росії.

Як і інші іноземні автовиробники, Toyota зупинила свій завод і припинила постачання до росії автомобілів та комплектуючих після початку вторгнення росії в Україну. При цьому компанія посилалася на західні санкції, торгові та логістичні обмеження.

В автоконцерні запевнили, що вживають усіх можливих заходів, щоб підтримати роботу дилерської мережі в росії та захистити інтереси російських споживачів.

«Постачання деяких деталей відновлено в тестовому режимі для проведення гарантійних ремонтів і відкликальних кампаній (виробник відкликає у автовласників продукцію для усунення дефектів)», — заявили в прес-службі «Тойота Мотор».

Наразі дилери всіх автобрендів використовують запчастини, які вони ввезли за паралельним імпортом.

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