Найбільші донори України у 2024 році — Finance.ua

Найбільші донори України у 2024 році Сьогодні 20:03 — Казна та Політика

Найбільші донори України у 2024 році

Україна в умовах війни критично залежна від значного фінансування. У 2024 році основними партнерами були ЄС, США, МВФ, Світовий банк та багато інших країн.

Про це в інтерв’ю 24 Каналу розповів член Ради Національного банку України та доктор економічних наук Василь Фурман.

«Майже 2 роки назад, коли підписували програму співпраці з Міжнародним валютним фондом, ми говорили, що це „парасолька“, яка дає нам можливість залучити інше фінансування. Тоді ми говорили про фінансування на рівні близько 117 мільярдів доларів на 4 роки. Зараз це фінансування, співпраця з МВФ, дає нам можливість залучати кошти, сумою понад 150 мільярдів упродовж 4 років, тобто до 2027 року», — заявив Фурман.

Які країни сьогодні допомагають Україні

За словами Фурмана, це основні партнери — Європейський Союз, Сполучені Штати Америки, міжнародні фінансові організації — такі як МВФ, Світовий банк. Є багато інших країн, які надають окрему допомогу, наприклад Канада, Японія, Великобританія, Німеччина.

«У цьому році отримаємо прогнозовано близько 42 мільярдів доларів від зовнішнього фінансування. Це при тому, що ще рік назад ми прогнозували, що отримаємо 38 мільярдів доларів. Тоді ми говорили про 2 ключових ризики — фактор війни, її невизначеність, а також про ритмічність та величину надходження зовнішньої міжнародної фінансової допомоги», — розповів член Ради НБУ.

Прогноз на 2025 рік

За прогнозами Нацбанку, у наступному році Україні зможе отримати 38 мільярдів доларів зовнішньої міжнародної фінансової допомоги.

«Треба зазначити також, що коли ми отримуємо допомогу, там є різні програми. Наприклад, є меморандум співпраці з МВФ, програма з ЄС Ukraine Facility та інші програми з різними державами. Однак там є умови, структурні маяки. Ці умови направлені на те, щоб ми ухвалювали відповідні реформи, інколи складні», — пояснив Фурман.

Сьогодні Україна виконує всі умови, реформується.

«Для нас це дуже і дуже важливо, тому що маємо в короткі терміни стати членом Євросоюзу. Саме участь в ЄС дасть нам можливість і шанс протягом одного покоління швидкими темпами відновити, відродити українську економіку, щоб українці дійсно були заможними. Це те, про що мріяли 100 — 200 років тому наші з вами предки. Зараз війна, відвойована незалежність. Потім швидкі реформи, швидке відновлення, буде зростання. У нас є шанс протягом одного покоління досягти того добробуту, яке сьогодні є в східноєвропейських країнах», — підсумував економіст.

Телеканал 24 За матеріалами:

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