Найбільші банки США готуються до зниження прибутків та рецесії — Finance.ua

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Найбільші банки США готуються до зниження прибутків та рецесії

Світ
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Найбільші банки США готуються до зниження прибутків та рецесії
Найбільші банки США готуються до зниження прибутків та рецесії
Цього тижня найбільші банківські США отримають звіти про зниження прибутків за четвертий квартал через накопичення коштів на чорний день, щоб підготуватися до економічного спаду, який завдає шкоди інвестиційній банківській діяльності.
Про це повідомляє Reuters.
Чотири американські банківські гіганти — JPMorgan Chase & Co, Bank of America Corp, Citigroup Inc і Wells Fargo & Co — опублікують прибутки в п’ятницю 13-го січня.
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Разом з Morgan Stanley і Goldman Sachs вони є шістьма найбільшими кредиторами, які очікують накопичення сумарних резервів у розмірі 5,7 млрд доларів для підготовки до погіршення ситуації. Це понад вдвічі більше, ніж 2,37 млрд доларів, виділених роком раніше.
Додається, що шість банків також повідомлять про зниження чистого прибутку в середньому на 17% у четвертому кварталі порівняно з роком раніше.
«Оскільки більшість американських економістів прогнозують або рецесію, або значне уповільнення цього року, банки, ймовірно, включатимуть більш суворі економічні прогнози», — заявили аналітики Morgan Stanley.
Проте, банки зможуть отримати хороший прибуток від ставок ФРС, які дозволяють їм заробляти більше на відсотках, які вони стягують з позичальників.
За матеріалами:
Економічна Правда
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