Найбільше туристів на Новий рік зупинилося в готелях у Львові та Буковелі — Finance.ua

Найбільше туристів на Новий рік зупинилося в готелях у Львові та Буковелі Сьогодні 20:59 — Особисті фінанси

Найбільше туристів на Новий рік зупинилося в готелях у Львові та Буковелі

На Новий рік готелі у Львові та на гірськолижному курорті Буковель заповнені майже на 70%, в той час як в Одесі всього на 18%. Хоч ціни на номери й зросли, власники не очікують прибутків.

Про це повідомляє видання Forbes з посиланням на дані керівника сервісу готельної аналітики Hotel Matrix Ольги Міщенко.

Зазначається, що на Новий рік готелі у Львові в середньому заповнені на 67%, в той час як на новорічні свята у 2021 році вони були заповнені на 89%.

У Буковелі заброньовані 66% номерів у готелях. Якщо порівнювати з 2021 роком, гірськолижний курорт був заповнений на 97%.

У Одесі ж готелі заповнені всього на 18%.

Власники готелів пояснюють зниження попиту трьома причинами — виїзд частини українців за кордон, відсутність іноземних туристів та зменшення доходів.

Інфографіка: Forbes

Попри низький попит ціни на новорічний номер у карпатських та львівських готелях зросли на 10–30% у гривні, в Одесі ж — на 10-15%.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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