Найбільша за видобутком і запасами нафти компанія Aramco повідомила про стрімке зростання прибутків — Finance.ua
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Найбільша за видобутком і запасами нафти компанія Aramco повідомила про стрімке зростання прибутків

Фондовий ринок
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Найбільша за видобутком і запасами нафти компанія Aramco повідомила про стрімке зростання прибутків
Найбільша за видобутком і запасами нафти компанія Aramco повідомила про стрімке зростання прибутків
Найбільша нафтова компанія Саудівської Аравії Aramco заявила про стрімке зростання прибутку у другому кварталі на 90%, перевершивши очікування аналітиків.
Про це повідомляє Reuters.
Виконавчий директор Aramco Амін Насер зазначив, що попит на нафту продовжуватиме зростати до кінця десятиліття, попри економічний тиск на короткострокові глобальні прогнози.
Чистий прибуток Aramco зріс до 48,39 млрд доларів за квартал. Аналітики очікували прибуток компанії у 46,2 млрд доларів.
Цього року акції Aramco зросли більш ніж на 25%, оскільки ціни на нафту та природний газ досягли багаторічних максимумів після впровадження санкцій проти росії.
Aramco приєднується до інших великих нафтових компаній, які повідомили про високі результати в останні тижні.
Ще одна нафтова компанія Exxon Mobil Corp опублікувала свій найбільший квартальний прибуток за всю історію, чистий прибуток якої склав 17,9 млрд доларів, що майже в чотири рази більше, ніж роком раніше.
Aramco заявила, що її середній загальний видобуток становив 13,6 млн барелів нафтового еквівалента на день.
Витрати компанії зросли на 25% до 9,4 млрд доларів у другому кварталі у порівнянні з тим же періодом 2021 року.
Aramco заявила, що продовжує інвестувати в зростання, розширюючи свій хімічний бізнес і розвиваючи перспективи низьковуглецевого напрямку.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Економічна Правда
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