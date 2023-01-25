Найбільша угода серед усіх артистів покоління. Джастін Бібер продав права на свою музику — Finance.ua

Найбільша угода серед усіх артистів покоління. Джастін Бібер продав права на свою музику Сьогодні 12:45 — Фондовий ринок

Найбільша угода серед усіх артистів покоління. Джастін Бібер продав права на свою музику

Популярний канадський поп-виконавець Джастін Бібер продав авторські права на свої твори. Новим власником його композицій стала британська компанія Hipgnosis Songs Capital — спільне підприємство Hipgnosis Song Management та інвестиційного фонду Blackstone.

Про це повідомляє Billboard.

Hipgnosis публічно не розголошує умови угоди, але джерело, близьке до справи, повідомило AFP, що сума угоди становить близько 200 мільйонів доларів.

Зазначається, що співак передає 100% авторських прав на всі свої пісні, випущені до 31 грудня 2021 року, включаючи останній альбом Justice (Правосуддя).

Загалом Джастін Бібер випустив шість студійних альбомів та кілька десятків синглів у період з 2010 по 2021 рік. Крім того, 2010-го вийшла його автобіографічна книга «Перший крок до вічності: моя історія».

За словами видання, з огляду на суму угоди, це найбільший продаж прав серед усіх артистів покоління Бібера.

Довідка Finance.ua:

після того як уродженця Канади знайшли на YouTube у підлітковому віці, Бібер стрімко здобув світову популярність, продавши більше 150 мільйонів платівок;

він посів вісім перших місць у списку найкращих альбомів Billboard, а його пісні транслювалися лише на Spotify понад 32 мільярди разів;

останнім часом здоров’я Бібера погіршилося: зірка взяв перерву в гастролях на невизначений термін після того, як він повідомив, що у нього діагностували синдром Рамзі Ханта.

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