Найкращі країни Європи для працевлаштування українців — Finance.ua

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Найкращі країни Європи для працевлаштування українців

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Найкращі країни Європи для працевлаштування українців
Найкращі країни Європи для працевлаштування українців
Європа сьогодні відкрито приймає біженців з України, надаючи їм право на медицину, освіту, проживання та роботу. Серед лідерів за розміщенням біженців є Польща, Німеччина та Чехія.
Але це не означає, що саме в цих країнах найкращі умови для життя та працевлаштування. Тож які країни є найліпшим вибором у 2024 році?
Щороку під наглядом Sustainable Development Solutions Network складається міжнародний рейтинг найщасливіших країн світу World Happiness Report.
У нього входить 150 країн. При складанні списку враховуються наступні чинники:
• Соціальна підтримка.
• ВВП на душу населення.
• Свобода вибору.
• Очікувана тривалість здорового життя (Healthy Life Expectancy).
• Наявність/відсутність корупції.
Які країни Європи займають найвищі сходинки, де найліпші зарплати, умови праці й найменша конкуренція за робоче місце — розповідаємо далі у статті.
ТОП країн для проживання в Європі у 2024 році.

1 місце — Фінляндія

Ця країна вже 10 років займає провідні позиції у рейтингу World Happiness Report. Тут панують висока довіра до влади й свобода. Мінімальні зарплати тут різняться в залежності від галузей і рішення окремих профспілок. В середньому можна заробити мінімум від 1800−2000 EUR на місяць.
Робочий день становить 8 годин, понаднормова робота оплачується у подвійному розмірі. Від 1987 року у Фінляндії діє закон про статеве рівноправ'я, що гарантує однаковий рівень винагородження та доступність робочих місць, як для жінок, так і для чоловіків.І хоча Фінляндія займає перше місце в рейтингу та пропонує гарні умови для життя та роботи, країна не є популярною серед українських мігрантів. А це означає, що її можна сміливо обирати, як місце для прихистку у 2024 році, конкуренція за робоче місце тут буде найменшою.

2 місце — Данія

Дацьке слово hygge описує стан, в якому ми відчуваємо комфорт, зручність, доброту. На думку данців, запорука щастя — регулярні зустрічі з людьми. Рівень мінімальної зарплати тут не встановлюється, але можна розраховувати на винагородження від 2500 EUR на місяць. Водночас у середньому, у Данії можна заробляти близько 5200 EUR на місяць.
При цьому для біженців, окрім права на роботу, тут є безкоштовними освіта для дітей та медицина.

3 місце — Нідерланди

В країні дуже розвинена соціальна сфера: охорона здоров’я, допомога сім'ям, матеріальна підтримка. Це є одним з найголовніших факторів, завдяки якому Нідерланди посідають почесне 3 місце.
Важливим є те, що країна є дружньою до іноземців, тому сюди можна сміливо їхати, якщо є намір для сумлінної роботи. Нідерланди є серед лідерів по опублікованих вакансіях на порталі пошуку роботи в Європі europa. jobs, що легко перевірити по актуальним публікаціям.
Мінімальна зарплата тут встановлена в залежності від віку і розраховується виключно погодинно, щоб утримувати справедливу оплату труда, незалежно від робочих годин на тиждень. З 1 січня 2024 року це 13,27 EUR для осіб від 21 року.

4 місце — Швеція

Громадян країни відрізняє високий ступінь довіри до влади. Водночас Швеція не є найпопулярнішою серед економічних мігрантів, а тому тут є попит на різноманітну робочу силу. Мінімальний рівень заробітної плати тут не встановлено, але зазвичай пропозиції на ринку починаються від 2500−3000 EUR за місяць.
Швеція гостинна до біженців.
Подати документи, щоб отримати статус тимчасового захисту, тут можна протягом 90 днів від моменту прибуття.

5 місце — Швейцарія

Країна вважається однією з найзаможніших у світі, а тому зарплати відповідні. І хоча їх мінімальний рівень не регулюється, ринок праці тут дуже стабільний. Можна розраховувати на заробіток від 2700−3000 EUR на найменш оплачуваних посадах.
При цьому кожен прибувший з України у Швейцарію отримає статус захисту S, який дає право проживати у Швейцарії один рік. Надалі його можна змінити на статус B, що діє також один рік. Водночас для в'їзду зовсім не обов’язково мати візу.
Обрати одну з країн вище означає значно збільшити свої шанси знайти хорошу роботу. Багато роботодавців пропонують роботу без знання мови. До того ж завжди можна знайти вакансії з проживанням, що наразі для багатьох є дуже актуальним.

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За матеріалами:
visitukraine.today
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