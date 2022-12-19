Навіть тривалий блекаут не завадить 72% компаній ЄВА працювати на українському ринку — Finance.ua

Навіть тривалий блекаут не завадить 72% компаній ЄВА працювати на українському ринку Сьогодні 08:03

В рамках опитування Індекс інвестиційної привабливості України топ-менеджери Європейської Бізнес Асоціації розповіли про вплив та наслідки для їхнього бізнесу масованих ракетних ударів на енергосистему України.

Нестабільність електропостачання протягом останніх двох місяців змусила

66% компаній змінити графік роботи,

40% — зменшити обсяги виробництва чи надання послуг,

12% — закрити частину офісів/відділень/торгових точок.

Ще по 9% призупинили роботу або законсервували частину приміщень.

Тільки 1% повністю зупинили роботу, а на 18% наших компаній відключення електроенергії взагалі або майже жодним чином не вплинули.

Щоб мінімізувати вплив відключень електроенергії, 86% бізнесів встановлюють генератори або інші ДБЖ, 65% використовують альтернативні джерела зв’язку та Інтернету, 25% переносять дані у хмару, 22% проводять заходи з кібербезпеки. Тільки 10% перебої з електроенергією змусили проводити релокацію бізнесу або персоналу.

Втім у зв’язку з підготовкою до відключень електроенергії український бізнес несе суттєві витрати. Так, 40% опитаних нами компаній повідомили, що їхні витрати на забезпечення автономності вже склали до 50 тисяч доларів, ще 22% повідомляють про витрати в діапазоні 50-100 тис. доларів, 24% — про витрати 100-200 тисяч доларів, і 14% витратили вже більше 200 тис. доларів.

Зрештою більшість компаній, а саме 72% стверджують, що тривалий блекаут не зможе змусити їх вийти з українського ринку, 20% вагаються щодо відповіді, і тільки 8% припускають таку можливість у найгіршому випадку.

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