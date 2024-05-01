Навесні попит на генератори серед українців збільшився у 9 разів — Finance.ua
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Навесні попит на генератори серед українців збільшився у 9 разів

Фондовий ринок
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У середині березня українці знову почали активно купувати товари, що допомагають пережити блекаути: генератори, зарядні станції та павербанки. Зокрема, попит на генератори зріс у 9 разів.
Про це повідомляє пресслужба мережі магазинів «АЛЛО».
Так, у порівнянні періодів 19 лютого — 17 березня та 18 березня — 14 квітня 2024 року в магазинах АЛЛО попит зріс на:
  • генератори — в 9 разів;
  • зарядні станції - в 5 разів;
  • павербанки — у 2 рази.
Лідерами з-поміж замовлень є павербанки великої ємності - на 60 000 мА-год. З березня 2024 року попит на них зріс утричі. Попит на павербанки меншої ємності також збільшився: 40 000−20 000 мА-год — удвічі, 10 000 мА-год — в 1,5 раза.
Генератори та зарядні станції найбільше купували у Харкові, а павербанки — у Тернополі, Павлограді (Дніпропетровська область) та Золотоноші (Черкаська область).
Середня вартість генераторів становила 42 тисячі гривень, зарядних станцій — 35 тисяч гривень. Вартість павербанків, які купували навесні, становила від 699 до 2 199 гривень — залежно від ємності.

Генератори:якими вони бувають, скільки коштують та як їх купити?

За матеріалами:
Економічна Правда
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