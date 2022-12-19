Навантаження на мільярди: бізнес просить відстрочити обов'язковий автоматизований моніторинг викидів — Finance.ua

Навантаження на мільярди: бізнес просить відстрочити обов'язковий автоматизований моніторинг викидів Сьогодні 21:33 — Фондовий ринок

Європейська бізнес асоціація звернулася до Кабінету міністрів з проханням відстрочити на післявоєнний час обов’язок встановлювати на українських підприємствах автоматизовані системи моніторингу викидів в атмосферу.

Про це йдеться на сайті EBA.

Уряд просять не підтримувати проект постанови «Про затвердження порядку застосування обов’язкових автоматизованих систем контролю викидів забруднюючих речовин», який з 23 листопада перебуває на погодженні у Державній регуляторній службі.

Серед виробництв, для яких такий моніторинг може бути обов’язковим: виробництво цементного клінкеру, скла, виплавка сталі та обробка металевої руди, переробка нафти та газу, виробництво енергії.

Водночас в EBA вважають, що спочатку потрібно сформувати законодавчу базу для комплексної імплементації підходу, який пропонується вищезазначеною постановою.

Бізнес також вказує на інші фактори, що ускладнюють реалізацію постанови: загроза пошкоджень через російські обстріли, складнощі із залученням інвестицій, а також труднощі з імпортом обладнання та проведенням відповідних робіт.

Крім того, в асоціації зазначають, що на деяких підприємствах вже встановлено автоматизовані системи моніторингу, але навіть вони лише частково відповідають або зовсім не відповідають вимогам постанови, в якій такі випадки навіть не розглядаються.

«Бізнес-спільнота високо цінує останні регуляторні зміни, спрямовані на підтримку бізнесу... і сподівається, що ідея щодо обов’язкової установки дорогого вимірювального обладнання вартістю майже 5,8 млрд гривень на застарілі та напівзнищені об’єкти все ж буде перенесена на етап післявоєнного відновлення», — зазначила координатор комітету з промислової екології та сталого розвитку EBA Ольга Бойко.

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