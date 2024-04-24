Науковці навчили штучний інтелект безпомилково передбачати поведінку людини — Finance.ua

Науковці навчили штучний інтелект безпомилково передбачати поведінку людини Сьогодні 23:57 — Технології&Авто

Науковці навчили штучний інтелект безпомилково передбачати поведінку людини

Дослідники з Массачусетського технологічного інституту (MIT) та Вашингтонського університету розробили інноваційну модель штучного інтелекту, яка здатна прогнозувати майбутні дії людини на основі аналізу її попередніх дій. В основу нейромережі лягло розуміння, що людська здатність до раціональних дій є обмеженою, і часто поведінка може бути непередбачуваною.

Науковці взяли за приклад поведінку шахістів, яка показала, що у простих ігрових ситуаціях гравці приділяють менше часу роздумам, а у складних матчах — більше. Ці спостереження допомогли утворити гіпотезу про те, що час, проведений на роздуми над задачею, є індикатором глибини планування та може відображати реальну поведінку людей.

Алгоритм використовує інформацію про минулі дії для висновку про глибину планування особи та на цій основі прогнозує майбутню поведінку. Спочатку ШІ вчиться на прикладі шахової партії, визначає оптимальні ходи, порівнює їх із реальними діями гравця, і виявляє моменти, де плани людини відхиляються від ідеальних.

Модель була протестована у різних задачах:

визначення місця призначення за допомогою аналізу минулих маршрутів,

прогнозування комунікативних намірів з вербальних сигналів,

передбачення наступних ходів у шахових партіях.

У всіх випадках новий метод показав результати, що або відповідали, або перевершували чинні прогностичні моделі.

Такий підхід, впевнені дослідники, може зробити штучний інтелект більш ефективним помічником у різних сферах — від спортивних ігор до повсякденного життя, допомагаючи передбачати й запобігати потенційним загрозам, заснованим на людському факторі.

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