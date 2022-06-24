Наступне покоління Volkswagen Passat може стати електричним — Finance.ua

Наступне покоління Volkswagen Passat може стати електричним 24.06.2022, 01:24 — Технології&Авто

Наступне покоління Volkswagen Passat може стати електричним, tesla-club.com.ua

Лінійка електромобілів Volkswagen ID вже включає хетчбек ID.3, кросовери ID.4, ID.5 та ID.6, а також мінівен ID. Buzz. Незабаром до них приєднається також електричний седан, який стане ідеологічним наступником культового Passat.

Виробник заявив, що покаже новинку 27 червня і напередодні прем’єри опублікував ескізні зображення, які дають уявлення про її дизайн. Назвуть машину Volkswagen ID. Aero.

Зображений на ескізах електромобіль вирізняється аеродинамічним силуетом з плавною лінією даху і розвиненим заднім звисом. Водночас Volkswagen ID. Aero отримає розвинені повітрозабірники у передній частині, інтегрований спойлер та натяк на дифузор позаду. І передня, і задня оптика, найімовірніше, виявиться матричною, блоки фар і ліхтарів з’єднані між собою смужками з підсвічуванням.

Технічні характеристики поки що не розголошуються. За даними видання Carscoops, довжина електромобіля перевищить 5 метрів, що зробить ID. Aero більшим не тільки за останній VW Passat, але й інші моделі з лінійки ID.

Передбачається, що електроседан відрізнятиметься і ємною 84-кіловатною батареєю, яка забезпечить йому запас ходу до 700 км. Які саме двигуни отримає ID. Aero, також поки не відомо: серійні моделі Volkswagen на платформі MEB мають у своєму розпорядженні силові установки потужністю до 299 к.с.

Втім, автомобіль дебютує лише в статусі концепту. Серійна версія, можливо, стане на конвеєр у другій половині наступного року. Продавати електромобіль Volkswagen почне з Китаю, це відбудеться в другій половині 2023 року. Однак протягом цього ж року буде представлена версія для ринків Північної Америки та Європи.

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