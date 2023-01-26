Настрої бізнесу в Німеччині в січні покращились на тлі послаблення інфляції — Finance.ua
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Настрої бізнесу в Німеччині в січні покращились на тлі послаблення інфляції

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Ділові настрої в Німеччині покращились у січні, оскільки найбільша економіка Європи почала новий рік з ослаблення інфляції і поліпшення прогнозів.
Про це свідчать результати опитування, проведеного Інститутом Ifo, пише Reuters.
Інститут Ifo повідомив, що індекс ділових настроъв виріс до 90,2, що відповідає прогнозам аналітиків, опитаних Reuters. У грудні зафіксували показник 88,6.
«Німецька економіка починає новий рік з більшою впевненістю», — сказав президент Ifo Клеменс Фюст.
Зростання індексу зумовлене значно менш песимістичними очікуваннями, в той час як компанії були дещо менш задоволені своєю поточною ситуацією, зазначають в Ifo.
«Рецесії, ймовірно, не буде, але ВВП може дещо скоротитися в першому кварталі», — сказав економіст Ifo Клаус Вольрабе.
Франциска Пальмас, старший європейський економіст Capital Economics, зазначила, що нинішні умови залишаються складними.
Очікується, що найбільша економіка єврозони ледве уникне рецесії цього року, а зростання з урахуванням цін складе 0,2%, йдеться у щорічному економічному звіті німецького уряду, з яким ознайомилося агентство Reuters у середу.
«Причиною такої стійкості є не стільки структура економіки, скільки простий політичний рецепт, який німецький уряд успішно використовував протягом останніх 15 років і вдосконалив останнім часом: фіскальне стимулювання», — сказав Карстен Бжеський, глобальний керівник макроекономічного відділу ING.
За його словами, зниження оптових цін на газ і відновлення китайської економіки також сприяли зростанню економічної впевненості.
«Однак той факт, що німецька економіка, схоже, уникнула найгіршого, не означає, що перспективи є райдужними», — сказав Бжеський.
«Індекс ділового клімату Ifo значно покращився втретє поспіль, оскільки послаблення на газовому ринку ще більше зменшило побоювання компаній щодо серйозної рецесії», — сказав головний економіст Commerzbank Йорг Кремер.
Однак, за його словами, індекс все ще перебуває на рівні, на якому рецесії регулярно відбувалися в минулому.
За матеріалами:
Економічна Правда
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