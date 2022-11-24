"Настав час реформи". Зеленський закликав виключити росію з ОБСЄ — Finance.ua
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"Настав час реформи". Зеленський закликав виключити росію з ОБСЄ

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росію необхідно виключити зі складу ОБСЄ, аби максимально ізолювати агресора та знайти вихід із глобальних криз.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляється в його виступі під час засідання Парламентської асамблеї ОБСЄ.
Глава держави заявив, що багато міжнародних організацій намагаються допомогти зупинити війну в Україні. Проте рф досі залишається членом більшості з них, зокрема й ОБСЄ.
«Я закликаю вас зробити все можливе, щоб ОБСЄ була серед тих, хто реально здатний зупинити терор і допомогти притягнути російських вбивць до справедливої відповідальності. Якщо ви можете діяти ефективно на рівні ваших національних парламентів, то треба, щоб могли діяти і парламентські асамблеї, і не тільки на рівні словесних засуджень. Я закликаю поширити принциповість та сумлінність на процедурну архітектуру асамблеї і на ОБСЄ загалом. Настав час цієї реформи», — заявив Зеленський.
При цьому президент назвав війну, розв’язану росією проти України, «тестом для будь-якої міжнародної організації».
«росія не читає листів про мир і не слухає заяв про Гельсінські принципи. росія не вважає, що наявність будь-якої ради в Європі є цінністю. росія не поважає Червоний Хрест і не прислухатиметься лише до того, що якась організація працює понад сто років», — додав гарант.
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Нагадаємо, вчора Європарламент схвалив резолюцію щодо визнання росії спонсором тероризму.
За матеріалами:
РБК-Україна
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