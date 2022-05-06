«Наша місія — прогодувати росіян». Французька група компаній Bonduelle продовжить працювати у рф — Finance.ua
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«Наша місія — прогодувати росіян». Французька група компаній Bonduelle продовжить працювати у рф

Вчора 07:40Фондовий ринок
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Група Bonduelle, значний світовий виробник продуктів харчування із Франції, продовжить ведення бізнесу в рф. У цьому вона «бачить свою місію».
Про це йдеться у звіті Bonduelle за третій квартал 2021−2022 фінансового року (липень-червень).
«Група Bonduelle вважає своїм обов’язком забезпечити людям доступ до основних продуктів харчування і зробити все можливе, щоб уникнути дефіциту продовольства. У рамках своєї місії компанія забезпечує безперервність своєї діяльності в росії, щоб прогодувати не лише 145 мільйонів росіян, а й 90 мільйонів жителів сусідніх країн, яким постачають продукцію російських заводів групи», — зазначено у звіті.
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При цьому Bonduelle має намір спрямувати весь прибуток від продажу свого російського сегменту на користь майбутньої «реконструкції пошкодженої інфраструктури сільськогосподарських та харчових екосистем в Україні».
За матеріалами: agronews
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