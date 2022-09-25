Nasdaq запустить послуги криптодепозитарію для інституційних інвесторів — Finance.ua

Nasdaq запустить послуги криптодепозитарію для інституційних інвесторів Вчора 03:05 — Фінтех і Картки

Nasdaq запустить послуги криптодепозитарію для інституційних інвесторів

Фондова біржа Nasdaq незабаром може запустити послуги депозитарного зберігання криптовалют. Мета — розширити спектр послуг, що надаються оператором у криптовалютному просторі.

Про це повідомляє Bloomberg

Спочатку компанія буде пропонувати депозитарні послуги для Bitcoin (BTC) і Etherium (ETH) інституційним інвесторам через нову структуру, що спеціалізується на цифрових активах. Оператор також повідомив про відсутність інтересу до запуску криптовалютної біржі найближчим часом.

Нову команду, яка займатиметься кастодіальними послугами, очолить Айра Ауербах, який відповідав за брокерські послуги на криптовалютній біржі Gemini.

Крім послуг депозитарного зберігання криптовалют, Nasdaq планує розробляти інші рішення, пропонувати послуги з управління та забезпечення ліквідності. Біржовий оператор також вивчить можливості підтримки нових ринків.

Нещодавно Blackrock об’єднався з Coinbase, щоб забезпечити торгівлю біткоїнами для своїх інвесторів, а також запустив приватний траст для BTC.

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