Нарощування військових витрат може загрожувати економічній стабільності ЄС — міністерка економіки Данії Сьогодні 09:45 — Світ

Масове нарощування військових витрат у Європейському Союзі може становити серйозний ризик для фінансової стабільності блоку. Якщо країни-члени не візьмуть під контроль зниження дефіциту бюджету та державного боргу.

Про це повідомляє Euractiv з посиланням на міністерку економіки Данії Стефані Льосе.

«Європі потрібно дуже швидко нарощувати обороноздатність, щоб стримати зростаючу загрозу з боку росії. Але водночас це витрати, які можуть стати додатковим ризиком для економіки ЄС», — зазначила Льосе.

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За її словами, наразі економіки багатьох країн вже потерпають від впливу американських мит і конкуренції з боку Китаю. У таких умовах масштабне збільшення витрат на оборону може посилити фінансовий тиск, особливо якщо не супроводжуватиметься відповідальною фіскальною політикою.

Заява данської міністерки пролунала після того, як країни-члени НАТО минулого місяця погодилися збільшити оборонні витрати до 3,5% ВВП до 2035 року або майже вдвічі більше за попередній цільовий показник у 2%.

Крім того, Альянс також домовився виділяти додатково 1,5% ВВП на безпекову інфраструктуру. Іспанія, однак, домоглася виключення, яке дозволяє їй витрачати лише 2,1% загалом.

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Данія разом з ще п’ятнадцятьма країнами ЄС вже активувала так звану «національну захисну клаузулу» в рамках ініціативи Єврокомісії «ReArm Europe» вартістю 800 мільярдів євро, запропонованої президенткою Урсулою фон дер Ляєн. Цей механізм дозволяє країнам тимчасово перевищувати норму дефіциту в 3% ВВП, аби направити додаткові кошти на оборону.

Натомість Франція, Італія та Іспанія, друга, третя та четверта за величиною економіки Євросоюзу, утрималися від активації цієї клаузули, посилаючись на вже високі рівні бюджетного дефіциту. Франція та Італія входять до дев’яти країн ЄС, проти яких наразі запроваджена «процедура надмірного дефіциту» за порушення фіскальної дисципліни ЄС.

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Міністерка Льосе, яка цього понеділка вперше головуватиме на зустрічі міністрів фінансів країн ЄС як очільниця Ради, утрималася від критики на адресу Франції, Італії та Іспанії, зазначивши, що їхні рішення можуть бути зумовлені як прагненням до фінансової відповідальності, так і можливим браком ресурсів для посилення оборони.

«З одного боку, добре, якщо ці країни дотримуються здорових принципів фіскальної політики. Якщо це означає, що вони шукають шляхи досягнення цілі НАТО без збільшення боргового навантаження — це позитивно. Але якщо це сигналізує про повну відсутність простору для зростання оборонних витрат, то це, звичайно, викликає занепокоєння», — зазначила вона.

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