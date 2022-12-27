Наповнення бюджетів усіх рівнів за 11 місяців: які галузі забезпечили найбільше надходжень — Finance.ua
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Наповнення бюджетів усіх рівнів за 11 місяців: які галузі забезпечили найбільше надходжень

Казна та Політика
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Наповнення бюджетів усіх рівнів за 11 місяців: які галузі забезпечили найбільше надходжень
Наповнення бюджетів усіх рівнів за 11 місяців: які галузі забезпечили найбільше надходжень
Протягом січня-листопада цього року найбільшу частку зі сплати податків та зборів до зведеного бюджету забезпечила галузь оптової та роздрібної торгівлі, ремонту транспортних засобів — 16,2%.
Про це повідомили у Держподатковій.
До трійки лідерів увійшли переробна (14,5%), а також видобувна промисловість та розробка кар’єрів (12,8%). На державне управління, оборону та обов’язкове соціальне страхування припало 12,5%.
Найбільше зростання оплати відбулося в таких галузях:
  • державне управління та оборона, обов’язкове соцстрахування — зростання у 2,3 раза, або на 75,4 млрд грн;
  • постачання електроенергії, газу, пари та кондиціонованого повітря — у 1,2 раза, або на 15,5 млрд грн;
  • фінансова та страхова діяльність — у 1,3 раза, або на 12,8 млрд грн;
  • оптова та роздрібна торгівля, ремонт авто — у 1,1 раза, або на 9,7 млрд грн.
Водночас максимальне зменшення оплати відбулося в таких галузях:
  • переробна промисловість — спад на 22,2%, або на 44,3 млрд грн;
  • сільське, лісове та рибне господарство — на 23,1%, або на 14,1 млрд грн;
  • транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність — на 12,9%, або на 9,6 млрд грн.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
УБР
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