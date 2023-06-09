Нагородили соціально відповідальні інвестиційні проєкти (Fin Blogger Award) — Finance.ua

Нагородили соціально відповідальні інвестиційні проєкти (Fin Blogger Award) Сьогодні 21:34

Соціально відповідальні проєкти в Україні набули особливого значення після повномасштабного вторгнення росії на територію України. Для соціально відповідальних проєктів прибуток далеко не на першому місці, головне — розв’язання соціальних проблем, поліпшення якості життя людей та сприяння сталому розвитку.

спеціальній позаконкурсній номінації «Соціально відповідальний інвестиційний проєкт». Під час церемонії нагородження найкращих фінансових блогів України Fin Blogger Award , що відбулася 2 червня 2023 року, обрали й переможця у

Пальму першості у цій номінації отримала Аліна Шух — фінансова радниця, співзасновниця компанії з фінансового консалтингу SMART.

Що відомо про проєкт SMART?

SMART (Sport Money Art) — компанія з управління фінансами, консалтингу для спортсменів та людей з нестабільними заробітками, створена інвесторами-практиками Аліною Шух, Василем Матієм та Катериною Бутко;

у SMART допомагають створити фінансовий план та сформувати інвестиційний портфель, враховуючи специфіку нестабільного заробітку, а також здійснюють професійне управління активами.

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