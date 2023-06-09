Нагородили соціально відповідальні інвестиційні проєкти (Fin Blogger Award) — Finance.ua
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Нагородили соціально відповідальні інвестиційні проєкти (Fin Blogger Award)

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Соціально відповідальні проєкти в Україні набули особливого значення після повномасштабного вторгнення росії на територію України. Для соціально відповідальних проєктів прибуток далеко не на першому місці, головне — розв’язання соціальних проблем, поліпшення якості життя людей та сприяння сталому розвитку.
Під час церемонії нагородження найкращих фінансових блогів України Fin Blogger Award, що відбулася 2 червня 2023 року, обрали й переможця у спеціальній позаконкурсній номінації «Соціально відповідальний інвестиційний проєкт».
Пальму першості у цій номінації отримала Аліна Шух — фінансова радниця, співзасновниця компанії з фінансового консалтингу SMART.
Нагородили соціально відповідальні інвестиційні проєкти (Fin Blogger Award)
Що відомо про проєкт SMART?
  • SMART (Sport Money Art) — компанія з управління фінансами, консалтингу для спортсменів та людей з нестабільними заробітками, створена інвесторами-практиками Аліною Шух, Василем Матієм та Катериною Бутко;
  • у SMART допомагають створити фінансовий план та сформувати інвестиційний портфель, враховуючи специфіку нестабільного заробітку, а також здійснюють професійне управління активами.
За матеріалами:
Finance.ua
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