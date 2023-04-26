«Нафтогаз» збільшив добовий видобуток газу на одному з найбільших родовищ — Finance.ua

«Нафтогаз» збільшив добовий видобуток газу на одному з найбільших родовищ Сьогодні 19:45 — Енергетика

«Нафтогаз» збільшив добовий видобуток газу на одному з найбільших родовищ

АТ «Укргазвидобування» (частина групи «Нафтогаз») за останній місяць запустило відразу дві експлуатаційні свердловини на одному з найбільших родовищ України. Сукупно вони додали понад 300 000 кубометрів газу до добового видобутку компанії.

Про це повідомляє пресслужба НАК «Нафтогаз України».

На родовищі, якому вже понад 50 років, завдяки новим свердловинам вдалося не лише зупинити падіння видобутку, а й досягти зростання виробничих показників.

«Родовище все ще має поклади з високим залишковим потенціалом. Щоб розкрити всі його можливості, фахівці „Укргазвидобування“ наразі ведуть буріння та освоєння ще десятьох експлуатаційних свердловин», — зазначив очільник компанії Олексій Чернишов.

Зазначається, що завдяки проведеним сучасним сейсмічним дослідженням відновлено дорозвідку родовища. Це дає можливість наростити розвідані запаси вуглеводнів. З цією метою запроєктовано 5 нових пошуково-розвідувальних свердловин, першу з яких уже бурять.

«Задля виконання поставлених на 2023 рік цілей з нарощення видобутку ми збільшуємо обсяги буріння на родовищах, де це обґрунтовано геологічними умовами та техніко-економічними розрахунками», — зазначив т.в.о. генерального директора «Укргазвидобування» Олег Толмачев.

Нагадаємо, «Нафтогаз України» планує вийти на Українську енергетичну біржу (УЕБ) для закупівлі газу українського видобутку орієнтовно наприкінці квітня — на початку травня 2023 року. НАК планує здійснювати закупівлі власним коштом компанії, щоб забезпечити стале проходження наступного опалювального сезону. Також компанія «має на меті підтримати вітчизняних видобувників заради розвитку та збільшення українського видобутку».

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