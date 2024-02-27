Нафтогаз розповів, де побудує перші вітрові електростанції — Finance.ua

Нафтогаз розповів, де побудує перші вітрові електростанції
Перші вітроенергетичні комплекси групи Нафтогаз, проєктування яких уже розпочато, будуть побудовані в Одеській і Миколаївській областях.
Про це заявив глава групи Олексій Чернишов, повідомляє Інтерфакс-Україна.
«У 2024 році займаємося проєктуванням двох комплексів вітрової енергетики. Плануємо будувати їх в Одеській і Миколаївській областях, що є дуже символічною і важливою позицією з нашого боку», — сказав Чернишов.
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«Щодо співпраці з Європейським інвестиційним банком та іншими МФО: ми розробляємо стратегії декарбонізації та стратегії, які дадуть змогу збільшити частку альтернативної енергетики в структурі групи Нафтогаз», — зазначив він.
Раніше Чернишов за підсумками зустрічі з головою представництва ЄІБ в Україні Жаном-Еріком де Загоном написав, що обговорювали стратегію декарбонізації та реалізації спільних з ЄІБ «зелених» проєктів.
У жовтні 2020 року група Нафтогаз отримала зелений тариф і ліцензію на продаж електроенергії для нової сонячної електростанції в Чуднові Житомирської області піковою потужністю 33,3 МВт, на початку липня вона ввела в експлуатацію СЕС Андріївка в Балаклійському районі Харківської області потужністю 0,999 МВт.
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