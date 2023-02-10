«Нафтогаз» пропонує власникам євробондів кращі умови реструктуризації — Finance.ua

«Нафтогаз» пропонує власникам євробондів кращі умови реструктуризації Сьогодні 15:15 — Фондовий ринок

«Нафтогаз» пропонує власникам євробондів кращі умови реструктуризації

НАК «Нафтогаз України» пропонує власникам єврооблігацій із погашенням у 2022 та 2026 роках обговорити дещо кращі умови реструктуризації.

Про це пише «Інтерфакс-Україна» з посиланням на біржове повідомлення.

За цими бондами «Нафтогаз» допустив дефолт улітку минулого року після відмови власників від реструктуризації

«Нафтогаз» готовий орієнтовно 15 квітня заплатити прострочений 19 липня 2022 року купон за євробондами-2022 і нараховані на нього відсотки, а за євробондами-2026 виплатити комісію 0,5% за обмін і погасити основну суму в листопаді-2027 та листопаді-2028, а не як раніше 100% у листопаді-2028, йдеться в повідомленні компанії.

Пропонується також внести поправку в ковенант за боргом до кінця періоду відстрочки виплати відсотків, щоб додати такі винятки: нове необмежене середньострокове та довгострокове фінансування, нові залучені/гарантовані боргові зобовʼязання від МФО та нові суверенні борги від суверена чи держбанків.

«Обговорюємо з їхніми власниками умови та пропозиції, що можуть бути прийнятними для обох сторін, — як для інвесторів, так і для нашої групи компаній, яка продовжує тримати енергетичний фронт в умовах війни», — прокоментував цей новий варіант реструктуризації голова правління НАК Олексій Чернишов у Telegram-каналі.

Довідка Finance.ua:

у липні минулого року уряд пішов на дефолт за єврооблігаціями НАК «Нафтогаз України»;

компанія досі у стані дефолту, що ускладнює залучення коштів. Одним із перших рішень Чернишова на посаді було укладання угоди з компанією Lazard, яка допомагає в реструктуризації двох випусків єврооблігацій. Це випуск на $350 млн 2022-го і $500 млн 2026-го. Щодо випуску 2024-го вже є домовленість про реструктуризацію.

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