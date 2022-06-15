Нафтогаз отримає від ЄБРР 50 мільйонів євро на термінові закупівлі газу — Finance.ua
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Нафтогаз отримає від ЄБРР 50 мільйонів євро на термінові закупівлі газу

15.06.2022, 10:44Фондовий ринок
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Нафтогаз отримає від ЄБРР 50 мільйонів євро на термінові закупівлі газуНафтогаз отримає від ЄБРР 50 мільйонів євро на термінові закупівлі газу
НАК «Нафтогаз» отримає від Європейського банку реконструкції та розвитку позику у 300 мільйонів євро, перші 50 млн євро з яких спрямують на екстрені закупівлі газу.
Про це повідомила пресслужба ЄБРР.
Ці кошти необхідні для екстрених закупівель обсягів, необхідних для підготовки газової системи України до наступного опалювального сезону. Всього Нафтогаз планує акумулювати 1 млрд євро, щоб придбати до 1 млрд м3 газу, аби забезпечити достатню кількість газу в системі до осені.
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З позики у 300 млн євро, окрім підтримки енергетичної безпеки, кошти витратять для підтримки НАКу у вирішенні проблем, пов’язаних із робочою силою внаслідок вторгнення росії, що змусило мільйони людей покинути домівки та свої робочі місця.
Ця позика є частиною підтримки розміром 1 млрд євро, яку ЄБРР планує цьогоріч надати Україні разом із іншими донорами та партнерами для підтримки реальної економіки країни.
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Зазначається, що інвестиції ЄБРР в Україну в рамках цього пакету передбачають розподіл ризиків. Наприклад, у випадку з Нафтогазом акціонери ЄБРР гарантують 66% (200 мільйонів євро) від загальної суми позики, яка також забезпечена суверенною гарантією України.
Після першого траншу у 50 млн євро, гарантії донорів покриватимуть усі наступні виплачені 100 мільйонів євро та 66% з останніх 150 мільйонів євро.
Нагадаємо, наприкінці травня Кабінет міністрів погодив рішення щодо залучення НАК «Нафтогаз України» кредиту від ЄБРР у розмірі до 300 млн євро на закупівлю природного газу.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: Економічна Правда
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