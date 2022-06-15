Нафтогаз отримає від ЄБРР 50 мільйонів євро на термінові закупівлі газу — Finance.ua

Ці кошти необхідні для екстрених закупівель обсягів, необхідних для підготовки газової системи України до наступного опалювального сезону. Всього Нафтогаз планує акумулювати 1 млрд євро, щоб придбати до 1 млрд м3 газу, аби забезпечити достатню кількість газу в системі до осені.
З позики у 300 млн євро, окрім підтримки енергетичної безпеки, кошти витратять для підтримки НАКу у вирішенні проблем, пов’язаних із робочою силою внаслідок вторгнення росії, що змусило мільйони людей покинути домівки та свої робочі місця.
Ця позика є частиною підтримки розміром 1 млрд євро, яку ЄБРР планує цьогоріч надати Україні разом із іншими донорами та партнерами для підтримки реальної економіки країни.
Зазначається, що інвестиції ЄБРР в Україну в рамках цього пакету передбачають розподіл ризиків. Наприклад, у випадку з Нафтогазом акціонери ЄБРР гарантують 66% (200 мільйонів євро) від загальної суми позики, яка також забезпечена суверенною гарантією України.
Після першого траншу у 50 млн євро, гарантії донорів покриватимуть усі наступні виплачені 100 мільйонів євро та 66% з останніх 150 мільйонів євро.
Нагадаємо, наприкінці травня Кабінет міністрів погодив рішення щодо залучення НАК «Нафтогаз України» кредиту від ЄБРР у розмірі до 300 млн євро на закупівлю природного газу.