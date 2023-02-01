"Нафтогаз" отримав грант на 200 мільйонів євро для закупівлі газу — Finance.ua
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"Нафтогаз" отримав грант на 200 мільйонів євро для закупівлі газу

Енергетика
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"Нафтогаз" отримав грант на 200 мільйонів євро для закупівлі газу
"Нафтогаз" отримав грант на 200 мільйонів євро для закупівлі газу
НАК «Нафтогаз України» додатково отримав безповоротний фінансовий грант у розмірі 200 млн євро для закупівлі газу.
Як повідомив голова правління «Нафтогазу» Олексій Чернишов у Facebook, «Нафтогаз» додатково залучив близько 200 млн євро грантової допомоги для проходження цього опалювального сезону.
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«В українських будинках буде тепло до кінця зими», — написав Чернишов. За його словами, відповідну угоду підписали з Європейським банком реконструкції та розвитку як підсумок наполегливої роботи.
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«Цей результат — також показник суттєвої підтримки України норвезьким урядом, який через ЄБРР надав вказане безповоротне грантове фінансування. Вдячний партнерам за те, що вони допомагають нашій країні в ці складні часи», — додав глава компанії.
У січні 2023 року Чернишов за підсумками візиту на Всесвітній економічний форум у Давосі заявив, що Україна отримає допомогу у фінансуванні та резервуванні додаткових обсягів газу, необхідних для проходження опалювального сезону.

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За матеріалами:
УНІАН
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