«Нафтогаз» оцінює заборгованість теплокомуненерго у 95 млрд грн — Finance.ua
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«Нафтогаз» оцінює заборгованість теплокомуненерго у 95 млрд грн

Енергетика
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«Нафтогаз» оцінює заборгованість теплокомуненерго у 95 млрд грн
«Нафтогаз» оцінює заборгованість теплокомуненерго у 95 млрд грн
НАК «Нафтогаз України» оцінює заборгованість підприємств теплокомуненерго перед газопостачальником у 95 млрд грн.
Про це заявив голова НАК «Нафтогаз України» Олексій Чернишов в ефірі «Суспільне. Спротив».
«Це загальний обʼєм боргів, який включає, зокрема, різницю в тарифах 36 млрд грн та інші складові», — зазначив він.
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За його словами, на сьогоднішній день механізм компенсації різниці перед Нафтогазом ще не зреалізовано, проте уряд працює над вирішенням цього питання.
«Питання боргів у сфері енергетики — вже традиційне перед початком кожного опалювального сезону, — зазначив очільник Групи Нафтогаз. — На сьогоднішній день компенсація різниці в тарифах ще не зреалізована, однак ми розуміємо проблематику. Тому Нафтогаз наразі не наполягає на сплаті частини боргів, повʼязаних із різницею в тарифах, особливо тими громадами та містами, які розташовані у прифронтових чи деокупованих регіонах».

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
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