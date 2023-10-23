«Нафтогаз» оцінює заборгованість теплокомуненерго у 95 млрд грн — Finance.ua

«Нафтогаз» оцінює заборгованість теплокомуненерго у 95 млрд грн Сьогодні 09:46 — Енергетика

«Нафтогаз» оцінює заборгованість теплокомуненерго у 95 млрд грн

НАК «Нафтогаз України» оцінює заборгованість підприємств теплокомуненерго перед газопостачальником у 95 млрд грн.

Про це заявив голова НАК «Нафтогаз України» Олексій Чернишов в ефірі «Суспільне. Спротив».

«Це загальний обʼєм боргів, який включає, зокрема, різницю в тарифах 36 млрд грн та інші складові», — зазначив він.

За його словами, на сьогоднішній день механізм компенсації різниці перед Нафтогазом ще не зреалізовано, проте уряд працює над вирішенням цього питання.

«Питання боргів у сфері енергетики — вже традиційне перед початком кожного опалювального сезону, — зазначив очільник Групи Нафтогаз. — На сьогоднішній день компенсація різниці в тарифах ще не зреалізована, однак ми розуміємо проблематику. Тому Нафтогаз наразі не наполягає на сплаті частини боргів, повʼязаних із різницею в тарифах, особливо тими громадами та містами, які розташовані у прифронтових чи деокупованих регіонах».

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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