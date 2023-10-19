«Нафтогаз» за 9 міс. сплатив до держбюджету 70 млрд грн податків — Finance.ua
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«Нафтогаз» за 9 міс. сплатив до держбюджету 70 млрд грн податків

Фондовий ринок
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Група «Нафтогаз» за підсумками січня-вересня 2023 року сплатила до державного бюджету 70 млрд грн податків.
Як повідомила пресслужба компанії в середу, 65 млрд грн надійшло до державного бюджету, що становить 11,8% загальної суми відрахувань бізнесу до нього, і 5 млрд грн — до місцевих бюджетів.
«Група „Нафтогаз“ — це надійна економічна опора для громад і країни загалом. Лише у вересні наші підприємства перерахували до держбюджету 8,2 млрд грн, що становить 13,9% усіх податкових надходжень», — наводяться в повідомленні слова голови правління НАК Олексія Чернишова.
Як повідомлялося, група «Нафтогаз» у 2022 році перерахувала до бюджетів майже 100 млрд грн, у 2021 році - 116 млрд грн.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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