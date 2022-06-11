«Нафтогаз» може стати монополістом на ринку постачання газу населенню через 2 місяці, — АМКУ

Вчора 08:34 — Енергетика

Антимонопольний комітет заявляє, що ТОВ «Газопоставляюча компанія «Нафтогаз України» матиме структурні ознаки монопольного (домінуючого) становища на ринку постачання газу населенню через 2 місяці, якщо протягом цього періоду значна кількість споживачів, які отримують газ від компанії в рамках постачання «останньої надії», не оберуть собі іншого постачальника.

Про це йдеться у відповіді Антимонопольного комітету на запит Українських Новин.

У ньому наголошується, що Кабінет Міністрів 22 липня 2020 року визначив ТОВ «Газопостачальна компанія «Нафтогаз України» постачальником «останньої надії» терміном на три роки як переможця конкурсу.

При цьому «постачальник останньої надії» постачає природний газ споживачу протягом терміну, який не може перевищувати 60 діб і триває до кінця календарного місяця, що настає за місяцем початку фактичного постачання природного газу споживачу «постачальником останньої надії».

Водночас споживачі, які втратили своїх постачальників, мають 60 календарних днів для того, щоб обрати собі іншого постачальника або залишитися споживачем газу ДК «Нафтогаз України».

«Монопольним (домінуючим) вважається становище суб’єкта господарювання, частка якого на ринку товару перевищує 35%, якщо він не доведе, що відчуває значну конкуренцію. Тобто, якщо значна кількість споживачів природного газу через 2 місяці не оберуть собі іншого постачальника природного газу, компанія дійсно може мати на ринку постачання природного газу структурні ознаки монопольного (домінуючого) становища», — йдеться у відповіді Комітету.

При цьому, згідно з відповіддю комітету, з 2020 року й досі газопостачальна компанія «Нафтогаз України» не зверталася до Комітету щодо дозволу на концентрацію 93% ринку постачання газу побутовим споживачам.

«У зв’язку з викладеним, Комітет не надавав ДК „Нафтогаз України“ відповідного дозволу на концентрацію, рішення про надання дозволу на концентрацію ДК „Нафтогаз України“ у цей період не приймалися», — йдеться у відповіді АМКУ.

АМКУ зазначає, що наявність у суб’єкта монопольного (домінуючого) становища на ринку, який не перебуває у стані природної монополії, визнається лише рішенням (розпорядженням) комітету за результатами розгляду справ щодо порушення законодавства щодо захисту економічної конкуренції або відповідного дослідження ринку.

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