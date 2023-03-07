"Нафтогаз" готує пропозиції власникам євробондів щодо реструктуризації боргу — Finance.ua
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"Нафтогаз" готує пропозиції власникам євробондів щодо реструктуризації боргу

Казна та Політика
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«Нафтогаз» надасть власникам євробондів пропозиції щодо реструктуризації зобов’язань — йдеться про євробонди з термінами погашення у 2022 та 2026 роках.
Про це повідомив у Facebook голова правління «Нафтогазу» Олексій Чернишов.
"Цього тижня плануємо представити наші пропозиції, сформовані після попередніх обговорень, на онлайн-зустрічі з інвесторами. Як і раніше, працюємо спільно з фінансовим радником Lazard.
Маємо знайти рішення, яке задовольнить всіх учасників процесу — як інвесторів, так і нашу групу компаній, яка тримає енергетичний фронт країни в умовах війни", — написав він.
Нагадаємо:
«Нафтогаз» проводить консультації з власниками єврооблігацій щодо реструктуризації зобов’язань за євробондами, зокрема пропонує нові умови для них.
Остання пропозиція щодо реструктуризації боргу НАК «Нафтогаз України» стикається з протидією з боку групи, яка відхилила попередні плани відстрочити виплату основної суми та відсотків за боргом 835 мільйонів доларів, за яким вже прострочено дефолт.
За матеріалами:
Економічна Правда
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