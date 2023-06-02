"Нафтогаз" домовився з інвесторами щодо реструктуризації євробондів — Finance.ua

"Нафтогаз" домовився з інвесторами щодо реструктуризації євробондів Сьогодні 09:14 — Фондовий ринок

"Нафтогаз" домовився з інвесторами щодо реструктуризації євробондів

НАК «Нафтогаз» досяг домовленостей з інвесторами щодо реструктуризації двох випусків єврооблігацій з погашенням з термінами погашення у липні 2022 року та листопаді 2026 року.

Про це 31 травня в Facebook повідомив голова «Нафтогазу» Олексій Чернишов за результатами зустрічі із власниками єврооблігацій.

Реструктуризація має завершитися до кінця липня 2023 року. Детальні пропозиції щодо реструктуризації були схвалені правлінням та наглядовою радою компанії. Надалі відповідні пропозиції підлягають схваленню урядом як акціонером.

«Важливо, що нам вдалося в тісному діалозі з усіма власниками єврооблігацій знайти найоптимальніші рішення як для інвесторів, так і для нашої групи компаній», — зауважив Чернишов.

Нагадаємо, в серпні 2022 року власники єврооблігацій «Нафтогазу» з погашенням у липні 2024 року погодилися перенести відстрочку щодо їх погашення на 2026 рік. Тоді як власники євробондів із погашенням у 2022 році відмовили «Нафтогазу» у відстроченні їх погашення.

Компанія пропонувала декілька офертів, але власники єврооблігацій все відхилили тоді. Водночас Кабмін заборонив робити оплату у строк, через що 26 липня стався дефолт компанії за двома із трьох випусків євробондів. У березні 2023 року «Нафтогаз» запропонував кредиторам новий сценарій реструктуризації боргів.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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