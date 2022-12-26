"Нафтогаз" домовився про додаткову поставку в України майже півмільярда кубометрів газу — Finance.ua
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"Нафтогаз" домовився про додаткову поставку в України майже півмільярда кубометрів газу

Енергетика
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"Нафтогаз" домовився про додаткову поставку в України майже півмільярда кубометрів газу
"Нафтогаз" домовився про додаткову поставку в України майже півмільярда кубометрів газу
НАК «Нафтогаз України» домовився про додаткову поставку майже пів мільярда кубів газу.
Про це повідомив голова «Нафтогазу» Олексій Чернишов.
«Маємо новини на фронті енергетичної дипломатії. Радий повідомити, що ми домовилися про поставку майже півмільярда кубів газу: 350 млн куб. м від нашого важливого партнера, норвезької нафтогазової компанії Equinor, та 100 млн куб. м від авторизованих Європейським банком реконструкції та розвитку продавців», — зазначив Чернишов.
За його словами, водночас для підтримки електрогенерації, що потерпає від постійних ворожих атак з боку росії, Україна цьогоріч потребує ще трохи менше 2 млрд куб. м газу.
«Я дуже радий, що ми зможемо допомогти із забезпеченням України природним газом протягом зими в цій надзвичайній ситуації», — додав Хельге Хаугане, старший віце-президент з питань газу та електроенергії в Equinor.
Зазначимо, Кабінет Міністрів передав «Нафтогазу» 12,7 млрд гривень для закупівлі газу.
Нагадаємо, 7 листопада оператор газосховищ України компанія «Укртрансгаз» розпочала відбір газу зі сховищ. На початок сезону відбору в українських газосховищах за оцінкою уряду вдалося накопичити 14,6 млрд куб. м газу.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Діло
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