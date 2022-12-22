Нафта зростає на тлі несподіваного скорочення запасів у США — Finance.ua

Нафта зростає на тлі несподіваного скорочення запасів у США Сьогодні 20:20

Ціни на нафту зростають четвертий день поспіль, а запаси нафти, мазуту і авіаційного палива в США скорочуються як раз в той час, коли на США обрушився зимовий шторм, і кількість подорожей зростає в сезон відпусток.

Про це пише Reuters.

Як змінились ціни

Ф’ючерси на нафту марки Brent виросли на 13 центів, або на 0,16%, до 82,33 долара в 07:13 за Гринвічем, збільшивши зростання приблизно на 2,7% в порівнянні з попередньою сесією.

Ф’ючерси на нафту WTI в США виросли на 17 центів, або на 0.22%, до 78,46 долара за барель.

Причини зростання цін

Обидва еталонні контракти підскочили в середу після того, як урядові дані показали, що запаси сирої нафти в США впали набагато більше, ніж очікували аналітики, зафіксувавши падіння на 5,89 мільйона барелів за тиждень, що закінчився 16 грудня.

Запаси дистилятів, які включають в себе мазут і авіаційне паливо, також знизилися, всупереч очікуванням щодо їх зростання.

Падіння запасів пов’язане з тим, що попит на мазут має різко зрости через потужний зимовий шторм, що обрушився на Сполучені Штати, з рекордно низькими прогнозами для Флориди і східних штатів.

Очікується, що споживання авіаційного палива також зросте з бумом поїздок в кінці року в зв’язку зі святами.

«Заглядаючи в 2023 рік, ми бачимо, що відкриття Китаю і, ймовірно, подальше стійке зростання світового попиту на реактивні літаки (до рівня 2019 року) посилить світові ринки нафти і призведе до зростання цін», — сказав керівник відділу досліджень сировинних товарів Національного банку Австралії Баден Мур.

Однак занепокоєння щодо попиту, спричинене сплеском COVID-19 у Китаї та побоюваннями щодо глобальної рецесії, може стримувати ф’ючерси на нафту.

«Зростання виглядає перебільшеним, навіть з урахуванням несподіваного скорочення запасів в США», — сказала Вандана Харі, засновник постачальника послуг з аналізу ринку нафти Vanda Insights.

«Ведмежий характер побоювань щодо попиту, ймовірно, переважатиме над будь-якими короткостроковими підтримками», — сказала вона.

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